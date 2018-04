Guvernul vrea banii din Pilonul II de pensii. Se pregateste o ordonanta de nationalizare?

Ordonanta de urgenta pentru nationalizarea Pilonului II?

Daca statul ia banii de la Pilonul II, Romania risca sa intre in criza economica

Romanii pot da statul in judecata

Teodorovici: O parte din banii de la Pilonul I ar putea fi investiti

Ziare.

com

A spus doar ca va fi un proces "total transparent" in care statul sa dea toate "informatiile, cat a acumulat" un om si "sa oferim randamente poate mai bune decat o face zona privata".Saptamana trecuta, Teodorovici a refuzat sa dea mai multe detalii, dupa ce a fost intrebat daca se are in vedere transformarea Pilonului I de pensii in fond de investitii.Azi, insa, ministrul a facut noi precizari pe aceasta tema, afirmand ca. Avand in vedere ca in acest moment, bugetul de pensii este intr-un mare deficit, este evident ca pentru a avea bani de investit trebuie sa adauge niste sume care sa acopere deficitul si sa mai si ramana. Cam cat ar lua de la pilonul II.Senatorul PNL Florin Citu atrage, insa, atentia ca Executivul nu are cum sa faca sistemul de pensii private optional, singura varianta fiind nationalizarea Pilonului II. Mai mult, el avertizeaza ca Guvernul va da o ordonanta in acest sens.Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care va nationaliza Pilonul II de pensii, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului.El a declarat pentruca nationalizarea este singurul mod prin care Executivul ii poate face pe romani sa isi mute banii deja acumulati in Pilonul II in Pilonul I."Guvernul va da o ordonanta de urgenta pentru nationalizarea pensiilor. Nationalizarea este singurul mod in care pot sa convinga oamenii sa isi ia banii de pensii si sa plateasca pensiile nesimtite si speciale crescute din pix de Olguta si restul. Ce om normal la cap isi ia banii lui si spune 'da, vreau sa ii dau sa platesc pensiile crescute de Olguta si Dragnea si nu imi pun banii deoparte pentru viitor'?", a declarat Florin Citu pentru Ziare.com.Senatorul PNL s-a intalnit azi cu reprezentanti ai Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, afirmand ca in cadrul reuniunii s-a demontat mitul ca banii din Pilonul II sunt ai statului."Ceea ce a fost important astazi este ca s-a demontat acel mit ca Pilonul II de pensii sunt banii statului. Nu, sunt banii privati si singurul mod prin care poti sa iei niste bani privati sa ii transferi este sa ii nationalizezi. Altfel nu ai cum.Nici banii la Pilonul I nu sunt banii statului. Sunt banii tai, pe care statul ti-i ia si plateste pensiile de azi, deci ia contributia ta si statul o transfera pentru plata celor care sunt azi la pensie. Deci nu sunt banii statului, sunt banii nostri ai tuturor, administrati de stat. In partea cealalta, sunt bani privati pentru ca acolo poti sa ii lasi mostenire, ceea ce nu poti sa faci in partea cealalta", ne-a precizat Florin Citu.Senatorul PNL mai trage un semnal de alarma: orice intreventie la Pilonul II inseamna volatilitate pe piata financiara bancara. Contributiile romanilor la Pilonul II de pensii nu sunt in momentul de fata bani cash, ci se afla transformate in obligatiuni si actiuni. Asadar, fondurile private vor fi nevoite sa le vanda pentru a transfera banii catre Pilonul I."Orice interventie la Pilonul II inseamna volatilitate pe piata financiara bancara. Pentru ca a scoate cash de acolo inseamna sa vinzi obligatiuni si actiuni. Vorbim despre 42 de miliarde de lei, aproape 5% din PIB, care ar face un dezastru pe piata.Ar fi dovada de prostie mare sa incerci sa vinzi acum obligatiuni pentru a-ti acoperi niste nevoi si sa creezi o volatilitate asa mare, in primul rand ca volatitilitate inseamna si costuri mai mari de finantare pentru stat. Se duc toate la efecte in lant, care ne duc in criza economica.Chiar daca presupunem ca gasim oameni care spun ca vor sa isi ia banii pe care i-au pus deoparte si sa platesc pensiile nesimtite si speciale de azi, in momentul acela, ca sa faca acest lucru, administratorul privat trebuie sa vanda actiuni si obligatiuni ca sa dea bani sa ii transferi. Va dati seama ce ar insemna chiar si jumatate dintre ei sa faca asta? Ar insemna imediat o piata valutara, financiara, dobanzile in sus", a mai declarat Florin Citu.Daca Guvernul va decide nationalizarea Pilonului II de pensii, romanii pot da statul in judecata, mai afirma presedintele Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului.Florin Citu spune insa ca nu este normal ca romanii sa fie nevoiti sa faca acest lucru, din cauza iresponsabilitatii Executivului."Poti sa dai statul in judecata, dar de ce sa ajungi acolo in 2018, de ce sa iti faca Guvernul una ca asta? Doar pentru ca sunt niste oameni iresponsabili si au promis mai mult decat pot da si acum vor sa fure alti bani?", a declarat Citu.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca este posibil ca statul sa investeasca o parte din fondurile publice de pensii."Orice stat, in mod normal, si de fapt statele dezvoltate au si aceasta abordare, de a investi in si in afara tarii respective", a spus Teodorovici, dupa ce a fost intrebat daca se are in vedere transformarea Pilonului I in fond de investitii.Ministrul nu a vrut sa dea si alte detalii pe aceasta tema, precizand ca "noul mecanism" va fi aprobat la finalul lunii iunie."Nu vreau sa ma antepronunt, pentru ca avem o discutie la nivelul Guvernului si vom iesi cu un pachet integrat si integral pe toate aceste masuri. Ca tu, stat, stabilesti sa faci o investitie, asta e o decizie care se va stabili in acel pachet" legislativ, a subliniat Teodorovici.Potrivit ministrului de Finante, daca pana acum statul nu a demonstrat ca este un administrator bun in mai multe zone, nu inseamna ca i se poate pune eticheta de incapabil in a accesa banul public."Ne uitam la practica de pana acum in care statul nu a demonstrat ca a fost un bun administrator pe multe zone din economie. Este adevarat si asta, dar asta nu inseamna ca statul trebuie sa fie condamnat la, sa spunem, o eticheta de incapabil in a gestiona banul fie public, fie privat intr-un mod judicios", a continuat Teodorovici.