PSD il ameninta pe Florin Citu cu plangere penala, dupa ce a spus ca datele din rectificare sunt false UPDATE

Mai mult, PSD anunta ca va face o "plangere penala impotriva reprezentantilor PNL care au formulat si au raspandit in mod iresponsabil astfel de informatii"."PSD condamna modul in care PNL dezinformeaza in mod constient populatia cu privire la rectificarea bugetara. Declaratiile din ultima perioada ale unor lideri PNL care acuza Guvernul ca ar fi "falsificat" datele financiare si ca ar fi "furat 10% din PIB"privind comunicarea si raspandirea in mod constient de stiri false care pun in pericol securitatea nationala., cunoscand caracterul fals al acestora si efectele negative pe care le pot genera asupra economiei nationale", se arata intr-un comunicat PSD remisSocial-democratii afirma ca aceste acuzatii pot afecta increderea investitorilor, ceea ce poate genera un impact negativ asupra economiei nationale si a climatului social."Aceste acuzatii - lipsite de orice acoperire factuala si formulate in mod iresponsabil de catre PNL impotriva Guvernului - pot afecta increderea investitorilor si a cetatenilor in datele financiare oficiale, fapt ce poate genera un impact negativ asupra economiei nationale si a climatului social", mai precizeaza comunicatul.Potrivit PSD, afirmatia ca rectificarea a fost falsificata este un atac politic ce nu poate fi dovedit de reprezentantii PNL."Estimarea Guvernului privind veniturile ce vor fi incasate pana la finalul acestui an a fost prezentata intr-un document oficial, autentic, asumat de intreaga echipa guvernamentala.ce nu poate fi probat in niciun fel de catre reprezentantii PNL.De asemenea, acuzatia ca "aproximativ 10% din PIB s-ar fi furat in ultimii doi ani si jumatate" si ca banii ar fi ajuns la PSD si ALDE este contrazisa de toate rapoartele autoritatilor care au desfasurat controale asupra modului in care au fost cheltuiti banii publici.", se mai arata in comunicatul PSD.In replica, senatorul PNL Florin Citu spune ca in sfarsit va putea merge la Ministerul de Finante si la Comisia de Prognoza si ca va cere sa fie prezenta si o echipa a Comisiei Europene."Raspunsul meu pentru PSD! Am reusit! PSD imi face plangere penala! In sfarsit voi putea merge, in mijlocul campaniei electorale, impreuna cu procurorul de caz la Ministerul Finantelor Publice si la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.Voi cere sa fie prezenta si o echipa a Comisiei Europene care deja a aratat ca executia bugetara pentru 2018 a fost masluita.O sa cer ajutorul si lui Rares Bogdan pentru a prezenta aceste informatii in PE si pentru a constitui o comisie de ancheta acolo. De doi ani de zile incerc sa ajung la MFP sa verific datele lor.Un lucru este clar, am sa cer ca Viorica Dancila, presedinte PSD, si Eugen Teodorovici, presedinte executiv al PSD, sa participe la toate aceste verificari", a scris Florin Citu pe Facebook Totodata, senatorul PNL considera ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, face aceste lucruri intentionat, pentru a o sabota pe Viorica Dancila."Inca mai cred ca Orlando nu este atat incompetent si cred ca face aceste lucruri intentionat tocmai pentru a o sabota pe Dancila. Ce veti face Viorica si Orlando daca maine toti senatorii si depuatii PNL declara acelasi lucru pe care l-am declarat si eu?P.S. PSD a mai dat ordin ASF sa fiu anchetat acum doi ani de zile. Nu ma sperie", mai scrie Citu.De dimineata, senatorul PNL Florin Citu a acuzat Ministerul de Finante si Comisia de Prognoza ca au masluit datele rectificarii bugetare , reducand veniturile programate si crescand deficitul.Mai exact, afirma liberalul, Legea bugetului de stat a fost votata in Parlament cu venituri de 159 miliarde de lei si un deficit de 18,7 miliarde de lei dupa primele sase luni. Iar documentele care insotesc rectificarea bugetara au falsificat aceste date, subliniaza Florin Citu."Datele in documentele pentru rectificarea bugetara sunt false! Toti vinovatii vor raspunde! Angajatii din MFP si cei din CNSP care au masluit datele rectificarii bugetare cu doua miliarde lei vor raspunde personal si penal. La fel si cei din Curtea de Conturi care au fost partasi la acest fals in acte si la furtul din banul public.Legea bugetului de stat a trecut prin Parlament si a fost votata cu venituri de 159 miliarde lei si un deficit de 18,7 miliarde lei dupa primele sase luni. Documentele care insotesc rectificarea bugetara au falsificat aceste date. Aceste documente "arata" ca:- veniturile pentru prima jumatate a lui 2019 ar fi trebuit sa fie 157,6 miliarde lei (mai mici cu 1,4 miliarde lei fata de ce a fost votat in Parlament)- si un deficit de 20,6 miliarde lei (mai mare cu 1,9 miliarde lei fata de cel votat in Parlament) ", scrie Florin Citu pe Facebook.