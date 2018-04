Romania, amanetata de PSD

Ziare.

Cei care traiesc in mediul privat si iau decizii zilnic stiu sa nu asculte ce spun politicienii. Se uita la ce fac politicienii si pe urma actioneaza in consecinta.Retorica PSD-ista arata o imagine idilica a acestei economii. Poezia pe care o recita este simpla: totul creste si viata este buna in Romania.Aceasta retorica ascunde un adevar ingrozitor. Cei din sectorul privat il simt de un an de zile. Angajatii sectorului bugetar acum l-au descoperit.Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta.Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps.In 2018 necesarul de finantare este 74.7 miliarde lei. Bani atrasi cu dobanda din ce in ce mai mare de la finantatori care deja au mirosit dezastrul in care se afla situatia financiara a Romaniei.Pentru a intelege dimensiunea dezastrului, trebuie sa vedeti cum s-a schimbat structura necesarului de finantare incepand cu anul 2016.In 2015, necesarul de finantare era de 60 miliarde lei impartit astfel: 10 miliarde deficitul bugetar si restul de 50 de miliarde administrarea datoriei publice.In 2018, necesarul de finantare de 78 miliarde lei este impartit astfel: 28 miliarde lei deficitul bugetar si restul de 50 de miliarde lei administrarea datoriei publice.Ce ne spune aceasta structura? In doar 3 ani, incepand cu 2016, statul si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente.Si mai clar.. Dar si mai rau, ticalosia lui Dragnea consta in faptul ca se imprumuta cu dobanda din ce in ce mai mare pentru a plati salarii si pensii astazi.Investitorii privati si cei care au lucrat in economia de piata inteleg. Deficit mare astazi inseamna automat taxe mai mari in viitor. De aceea cer astazi dobanzi mai mari la scadente din ce in ce mai mici pentru banii pe care ii dau statului roman. Vor sa se asigure ca isi recupereaza investitia inainte ca economia sa intre in colaps.Sa revin la rolul de "risk manager" al guvernului si in special al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Este clar in acest moment ca nici in guvern, dar nici la MFP, nu exista cineva care intelege ce inseamna "risk management". Comportamentul siCel mai usor se vede acest lucru daca ne uitam la evolutia cheltuielilor la buget care ignora evolutia veniturilor la buget.In perioda 2006-2008 cheltuielile publice cresteau, dar cresteau si veniturile. Cand economia a intrat in recesiune , veniturile la buget au scazut (evident) iar cheltuielile publice au continuat sa creasca (tot evident). Si astfel deficitul bugetar a crescut de la 2.8% in 2007 (cam cat este acum, ce "coincidenta") la 9.5% in 2009.Trebuie retinut acest efect - in perioada de recesiune, veniturile scad automat, iar cheltuielile cresc automat. Defcitiul bugetar explodeaza.Sa revenim la situatia de astazi. Incepand cu 2016, veniturile la buget au inceput sa scada (cu aceeasi viteza pe care am vazut-o cand economia a intrat in recesiune). In 2015, veniturile la buget erau de 34.9% din PIB , iar in 2017 de 30.5% din PIB (in 2007 erau la 35% din PIB iar in 2009 de 31%).Scaderea veniturilor a impus scaderea cheltuielilor pentru a mentine deficitul la limita de 3% din PIB. Scaderea cheltuielilor publice este un lucru bun din punctul meu de vedere si ar trebui continuata.DAR, guvernele care au venit la putere din 2016 si pana acum au luat bani de la investitii si i-au transferat catre cheltuieli neproductive.Aceasta tendinta arata clar dispretul acestor guverne fata de viitorul Romaniei si folosirea bugetului de stat in interes pur electoral. De aceea acesti oameni trebuie sa raspunda personal. Toti.Sfarsitul lui 2017 si bugetul pentru 2018 arata ca economia Romaniei este cea mai vulnerabila in cazul unei situatii in care dobanzile cresc rapid si economiile la nivel global incetinesc sau intra in recesiune.Cresterea rapida a dobanzilor duce imediat la iesiri de capital si deprecierea monedei nationale. Rata inflatiei, deja mare, plus deprecierea monedei nationale vor forta BNR sa retraga rapid bani din piata pentru a stopa iesirile de capital. Dar acest lucru va duce la dobanzi mari peste noapte in economie si la probleme grave de finantare pentru statul roman, pentru firme private si persoane fizice.Acestea din urma vor avea probleme la plata ratelor la banca. Pentru ca majoritatea creditelor sunt luate prin programul "Prima Casa", bugetul de stat o sa fie incarcat si cu acestea. Companiile private fara acces la finantare (poate au acces dar o sa fie scumpa) vor intra in insolventa. Statul se va imprumuta si mai scump pentru plata salariilor si a pensiilor si NU va mai plati nicio factura, arieratele vor exploda.Peste tot acest scenariu trebuie suprapusa o rata a somajului care creste rapid.Din punctul meu de vedere, Romania se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie Acesta este singurul rezultat al populismului incompetentei, oricand oriunde.