Senatorul Citu insista ca in Ministerul Finantelor se falsifica datele oficiale UPDATE Cum se apara ministrul Teodorovici

Potrivit parlamentarului, in decembrie 2017, Guvernul a dat o OUG prin care a fost abrogata prevederea potrivit careia premierul si ministrul Finantelor vor da o declaratie de conformitate privind situatia bugetului si responsabilitatile fiscale.Florin Citu a facut aceste anunturi pe Facebook, intr-o postare adresata ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, si consilierului de stat, Darius Valcov.Anuntul lui Citu vine dupa ce, marti, a acuzat ca Darius Valcov le cere angajatilor din Ministerul de Finante sa falsifice datele despre executia bugetului, in asa fel incat executia finala sa arate asa cum a anuntat el, sub trei la suta."Teodorovici + Valcov= infractori? Masluirea cifrelor referitoare la executia bugetara pentru 2018 a fost premeditata!", arata Citu.Senatorul PNL arata ca in decembrie 2017, Guvernul PSD a aprobat Ordonanta de urgenta nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.In aceasta ordonanta, la articolul 19 se deroga mai multe prevederi de la Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.care sa respecte principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetara si orice alte prevederi ale prezentei legi, iar, declaratie care va fi prezentata Parlamentului impreuna cu bugetul anual.(5) In eventualitatea ca Guvernul nu poate respecta conditia de conformitate prevazuta la alin. (4), prim-ministrul si ministrul finantelor publice vor mentiona in declaratie abaterile, precum si masurile si termenele pana la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilitatii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetara.", sustine Citu."Adica Valcov, Teodorovici, Misa stiau ca vor incalca legea si au dat aceasta ordonanta ca sa nu mearga la puscarie. Acum intelegeti aroganta lor pe toate posturile de televiziune?", arata Citu.Senatorul PNL arata ca a depus in Parlament o lege care spune ca trebuie sa raspunda penal in cazul in care se minte in legatura cu bugetul si deficitul bugetar."Eugen Teodorovici, daca vrei sa nu mai zica lumea ca minti, atunci sustine aprobarea acestei legi. Ati inteles acum de ce isi pot permite sa masluiasca datele ca pe vremea comunistilor. Au modificat legea si nu raspund penal", arata Citu.La final, senatorul PNL adreseaza o intrebare: "cifrele anuntate de Darius Valcov sunt secret de serviciu, cine se sesizeaza pentru aceasta infractiune?." Asta, in contextul in care aceste cifre sunt sub embargo pana pe data de 25 ianuarie, potrivit parlamentarului.Ministrul Fianntelor Publice neaga acuzatiileMinistrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca declaratia senatorului liberal Florin Citu potrivit careia angajatilor din minister li se cere sa masluiasca datele privind executia bugetara pe anul 2018 este "o bazaconie totala si o imbecilitate"."Este inacceptabil ca o persoana publica importanta, vicepresedinte de partid, asa cum este Florin Citu, sa dea astfel de informatii, in conditiile in care Eurostat confirma datele mele. Nu e corect sa dezinformezi populatia.Cei care sunt pe zona de Finante din Europa isi dau seama ca asa ceva nu se face, dar isi dau seama cum este si presa la noi, daca nu verifica nici macar o data o informatie de acest gen, o informatie de natura economica care poate sa induca in eroare mediul de afaceri, poate afecta imaginea de tara. Cum isi poate imagina cineva ca ministrul de Finante, fie el si din Romania, poate face asa ceva: sa manipuleze datele oficiale. Eu nu sunt de ieri, de azi in sistem, sunt de o viata intreaga si nu m-am jucat cu datele niciodata. Cand am spus ceva, asa a fost.A spus ca nu ne incadram in deficit, iata ca ne-am incadrat si chiar mai jos, a spus ca inflatia ajunge la 12% in decembrie si nu a ajuns, iar acum a luat-o in alt sens, ca am falsificat datele. I-au spus lui oameni din finante... Este o bazaconie totala, o imbecilitate, pe romaneste", a declarat, miercuri, pentru Agerpres ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Pe de alta parte, ministrul nu a dorit sa comenteze informatia aparuta in spatiul public conform careia a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care cere inlocuirea lui Ionut Misa de la conducerea ANAF.