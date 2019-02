Senatorul Florin Citu cere comisie de ancheta pentru executia bugetara pe 2018

Ziare.

com

"Falsificarea datelor oficiale a fost posibila in Grecia. Se intampla si in Romania. Credeti ca Dragnea, Valcov, Tedorovici, Tariceanu, Badalau, Chitoiu sunt mai cinstiti?PSD+ALDE trebuie sa permita accesul la toate datele executiei bugetare.Nu este vorba de datele centralizate pe care le prezinta publicului. Este vorba de prezentarea surselor care stau la baza acestor cifre.La Senat voi cere in Biroul Permanent constituirea unei comisii de ancheta unde sa fie prezentate in detaliu datele executiei bugetare si analizate rectificarile bugetare din 2017 si 2018", posteaza senatorul.Citu a postat si doua link-uri catre articole de presa care vorbesc despre modul in care Grecia a falsificat datele economice prezentate oficialilor europeni.Ministerul Finantelor a anuntat la inceputul saptamanii executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie, pe anul 2018, care s-a incheiat cu un deficit de 27,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,97% din PIB.Veniturile bugetului general consolidat au fost in suma de 295,1 miliarde lei, reprezentand 31,1% din PIB, comparativ cu 29,4% din PIB in 2017. In schimb, cheltuielile bugetului general consolidat au fost in suma de 322,4 miliarde lei, cu 16,8% mai mari fata de anul precedent.