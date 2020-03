Parlamentul decide azi cand e votul de investitura pentru Guvernul Citu

Ziare.

Vineri, intr-un interviu la DC News, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, intrebat cand va avea loc votul de investitura pentru Guvernul Citu, a raspuns: "Luni, Birourile permanente reunite vor lua aceasta decizie. In cele 15 zile prevazute de Regulament, de luni. Ultima zi din cele 15 ar fi vineri".Liderul USR, Dan Barna, afirma, saptamana trecuta, ca "votul pe Guvern este prevazut joi dupa-amiaza", respectiv pe 12 martie, pentru ca s-ar astepta decizia Curtii Constitutionale privind ordonanta referitoare la anticipate Ministrii propusi in Cabinetul Citu au fost audiati in comisiile parlamentare de specialitate, noua dintre ei primind aviz pozitiv , ceilalti sapte fiind avizati negativ de deputati si senatori.Au primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare Nicolae Ciuca (Aparare), Costel Alexe (Mediu), Adrian Oros (Agricultura si Dezvoltare Rurala), Lucian Bode (Transporturi), Ionut Stroe (Tineret si Sport), Bogdan Aurescu (Afaceri Externe), Marcel Bolos (Fonduri Europene), Virgil Popescu (Economie) si Marcel Vela (Afaceri Interne).In schimb, au fost avizati negativ in comisii Lucian Heius - propus sa preia portofoliul Finantelor Publice in locul lui Florin Citu, desemnat prim-ministru, Catalin Predoiu (Justitie), Ion Stefan (Lucrari Publice), Bogdan Gheorghiu (Cultura), Victor Costache (Sanatate), Monica Anisie (Educatie), Violeta Alexandru (Munca si Protectie Sociala).