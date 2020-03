Cine e Lucian Heius, propus la Finante in Guvernul Citu: Deputat la primul mandat, are 4 masini si creste oi

Ziare.

com

"Am lucrat impreuna pana acum la mai multe amendamente, proiecte de legi. Este un om care stie foarte bine ce inseamna Finantele si in care am incredere ca va duce mai departe ceea ce am inceput la Ministerul Finantelor Publice", este prezentarea pe care i-a facut-o lui Lucian Heius, vineri dimineata, premierul desemnat Florin Citu.Anuntul a fost facut dupa sedinta conducerii PNL, care a votat in unanimitate lista ministrilor si programul de guvernare propus de Florin Citu, dar inainte ca aceste documente sa fie depuse la Parlament, pentru continuarea procedurii de investitura., fiind ales in 2016 deputat de Hunedoara pe lista PNL, partid in care s-a inscris in anul 1999.Conform, Lucian Heius a absolvit Facultatea de Mecanica a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca si Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii Babes Bolyai. Are o diploma de master obtinuta la Facultatea de Stiinte Juridice a Universitatii de Vest din Arad.A ocupat diverse functii de conducere in Directia Generala Regionala a Finantelor Publice din Timisoara si din Hunedoara, iar in 2013 a fost pentru scurt timp director general adjunct in Ministerul Finantelor Publice.In, Lucian Heius a trecut mai multe terenuri agricole si intravilane, obtinute fie prin cumparare, fie mostenite, precum si un apartament, doua locuinte si o casa de vacanta. Pe lista se adauga 4 autoturisme, dar si un credit de 28.680 de euro, contractat in 2018 si scadent in 2033.Lucian Heius detine 48,78% din actiunile la S.C. Heius & Asociatii Consulting SRL Deva, societate fara activitate, conform documentului citat.Indemnizatia anuala primita de la Camera Deputatilor s-a ridicat la 120.036 lei. In plus, Lucian Heius a incasat 14.000 de lei din cresterea ovinelor, in calitate de producator individual.In, Lucian Heius a mai precizat ca este membru al Asociatiei Carpatina Deva si al Asociatiei Corviniana a Pescarilor si Vanatorilor. De asemenea, este membru inactiv al Camerei Consultantilor Fiscali Bucuresti si presedinte al PNL Hunedoara.