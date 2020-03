Ciolacu cere dispensa de la DSP pentru sedinta de investire a Guvernului Citu

LIVE

"Maine o sa fim prezenti. De dimineata o sa facem adrese la DSU, DSP, asa cum am vazut ca a cerut domnul Marcel Vela. Daca totul e ok, o sa tinem sedinta", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seara, la Romania TV.Anuntul lui Ciolacu este consecinta deciziei de restrictionare a activitatilor culturale , stiintifice, artistice, religioase, sportive si de divertisment, in spatii inchise, cu participarea a peste 100 de persoane, pana la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire.Votul de investire a Guvernului Citu urmeaza sa fie dat joi , in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului."Ne-am straduit incercand sa formam o majoritate si vom vedea ca pana la urma Parlamentul decide", afirma liderul PNL, Ludovic Orban.PSD a anuntat ca parlamentarii sai vor fi prezenti la sedinta, dar nu vor vota acest guvern pentru ca "nu merita sa fie votat".Pe de alta parte, Pro Romania si USR au subliniat necesitarea investirii unui guvern cu puteri depline, in contextul crizei coronavirusului.Situatia creata de cazurile de imbolnavire cu coronavirus ar putea modifica radical pozitiile partidelor parlamentare, determinand un vot in favoarea Cabinetului Citu.