Conducerea Parlamentului ii cere lui Citu retragerea ministrilor cu aviz negativ. Orban: Sub nicio forma

Orban: Sub nici o forma

Ziare.

com

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite luni in sedinta comuna, au examinat avizele elaborate de comisiile parlamentare permanente de specialitate in urma audierii candidatilor propusi la functiile de ministru de prim-ministrul desemnat, Florin Citu, arata Agerpres."Avand in vedere faptul ca 7 dintre candidatii la functia de ministru au primit aviz negativ, Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au stabilit sa va solicite sa nominalizati alte persoane pentru functia de ministru in locul candidatilor de ministru care au primit avize negative la audierile in fata comisiilor de specialitate ale Parlamentului.Cu atat mai mult, in contextul actual al evolutiei raspandirii coronavirusului (COVID - 19) aveti obligatia fata de romani sa desemnati un ministru al sanatatii care sa lucreze 24 de ore din 24 in interesul populatiei si nu in interesul firmelor private, asa cum a demonstrat pana acum", se arata in solicitarea presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.Ei isi exprima speranta ca premierul desemnat va da curs solicitarii. "Avem speranta ca veti transmite cu celeritate noile propuneri, in spiritul principiului colaborarii loiale dintre autoritati, astfel incat Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa poata stabili data sedintei comune pentru investire, in interiorul termenului de 15 zile prevazut de art. 87 din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, pana la data de 13 martie 2020. Aceasta hotarare a avut la baza decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 356/2007 prin care a fost solutionat un conflict juridic de natura constitutionala dintre Presedintele Romaniei si Guvernul de la acea vreme", se explica in documentul citat.Ludovic Orban a afirmat, referitor la cererea PSD ca premierul desemnat sa propuna alti ministrii in locul celor avizati negativ in comisii, ca sub nicio forma Florin Citu nu va face asa ceva."Sub nici o forma. Ministrii Guvernului pe care il conduc si ministrii care sunt propusi de premierul desemnat Florin Citu sunt ministri seriosi, competenti, care si-au facut datoria si a caror valoare nu poate fi facuta de majoritatile PSD din comisii care dau voturi dupa ordinul de la partid si nu dupa valoarea calitatilor", a declarat Ludovic Orban, luni, la Parlament, citat de Mediafax.Citeste si Guvernul Citu: 9 din cei 16 ministri propusi au primit aviz pozitiv in comisiile Parlamentului