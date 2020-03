Dansul de pe puntea Titanicului

Ziare.

Cea mai clara dovada ca Guvernul este menit sa pice este, din punctul meu de vedere, ca Ludovic Orban nu si-a rezervat un rol cheie in Cabinetul Citu, mai precis cel de ministru al Dezvoltarii, adica stapanul direct al vistieriei reale.Dar exista si indicii obiective. Nu exista vointa reala de a forma o majoritate cat timp partide dispuse sa intre la guvernare si de la care se asteapta teoretic sustinerea investiturii, ma refer la USR, PMP in principal, au fost complet ignorate inainte de stabilirea listei Cabinetului si a programului de guvernare.Nu ma indoiesc ca, dupa ce acest guvern ar pica, o reluare a strategiei pentru a doua propunere menita sa pice va avea probleme la CCR.Clasa politica si buna parte din media au inteles, simplist in opinia mea, bazandu-se pe explicatiile simpliste (poate voit) ale lui Valer Dorneanu, ca vointa reala cu care este desemnat un premier rezulta exclusiv din declaratii. Si, de aceea, nimeni nu mai rosteste cuvantul anticipate.Vom vedea motivarea, dar cred ca este o capcana sa se creada ca CCR a judecat doar pe declaratii, desigur ca si ele au o valoare de probe, asa cum au documentele oficiale ale unui partid, un mandat de negociere dat unei declaratii. Dar, in egala masura, vointa reala poate fi dovedita si atunci cand conduita contrazice declaratiile oficiale (poate mai citim "simulatia", in conditiile in care dreptul civil e drept comun chiar potrivit Legii 47 a CCR).. "Anticipate pentru ca majoritatea nu ne lasa sa guvernam" ar fi fost o acoperire cu mult mai credibila, daca nu am fi deja atat de aproape de alegerile la termen si daca Guvernul ar fi avut cine stie ce proiecte reformiste pe care majoritatea sa le refuze.Exceptand modificarea OUG 114, partial neconstitutionala, nu le-am vazut. Angajarea raspunerii pentru alegerea primarilor in doua tururi a fost o sceneta pe un proiect neconstitutional servit lui Marcel Ciolacu pentru a lansa anticipatele atunci cand ele pareau avantajoase si pentru cel care se vedea deja presedinte PSD si era dornic sa-si instaleze rapid oamenii lui in pozitii cheie si sa scape de vechea garda.O intelegere care s-a gripat ulterior din cauza celebrei si aberantei OUG privid anticipatele in care o minte "geniala" a introdus prevederea care a enervat si PSD , si UDMR privind votul pe listele suplimentare.De aici sesizarea la CCR care s-a transformat dintr-o bascalie care trebuia doar bifata, intr-o actiune cu argumentele reale validate de CCR.: pensiile nu pot fi majorate cu 40% fara sa impingem tara in faliment , dar amanarea masurii poate avea costuri electorale grave pentru liberali, deci trebuie sa fie post electorala.Un calcul corect, daca nu ar fi devenit secretul lui Polichinelle, si deci, indiferent ce asigurari dau liberalii, se va transforma astfel in tema centrala de campanie: sariti, ca vor sa va pacaleasca!Principala tema, dar nu singura pentru ca intre timp a aparutA fost indusa panica, televiziunile exploateaza toate greselile de organizare si este putin probabil ca numarul de cazuri sa nu creasca.Chiar mai ingrijoratoare este Bursele au coborat la nivelurile dinaintea precedentei crize mondiale, chiar faptul ca apar imprumuturile cu dobanda negativa este, dupa unii analisti, un simptom tipic preludiului unei crize. Una care pe noi ne prinde cu deficitul explodat si in plina criza politica.Nu in ultimul rand se profileaza la nivel european, care ar face criza coronavirus de negestionat. Plus,Cei care vor cu cerul si pamantul anticipate, doar ca sa dea ei cu stampila in PSD cu cateva luni mai repede, sper sa nu uite ca, cu termenele asa cum au fost scurtate de o OUG care nu are cum sa supravietuiasca la CCR.Deci pana la sfarsitul lui iunie, in cel mai bun caz, Romania nu poate avea decat guvern cu puteri limitate, iar de la un punct incolo si un parlament dizolvat cu puteri incerte cat timp Constitutia nu reglementeaza decat cazul prelungirii mandatului Parlamentului dincolo de expirare, nu cazul incetarii lui anticipate prin dizolvare.In plus, daca termenele vor fi impinse la maximum de PSD, anticipatele pot ajunge prin august, adica atunci cand electoratul PNL este prin vacante, si liberalii nu le vor mai putea opri. Si, de fapt,. E un plan bun sa te duci la plaja cand afara sunt 30 de grade, nu si daca temperatura coboara brusc spre zero grade si incepe sa ninga.Cred caNu ma indoiesc ca dl Iohannis realizeaza situatia. Am discutat cu mai multi dintre cei prezenti la consultarile de la Cotroceni de miercuri, aproape din toate delegatiile. Toti mi-au spus acelasi lucru,Daca cei mai tineri au pus asta pe seama dorintei de a termina odata cu formalitatea consultarilor pentru a anunta solutia prestabilita, cei mai harsiti in politica au vazut un presedinte in criza de solutii si ingrijorat. "Presedintele nu era, parea aproape constrans, nu stia ce sa faca si intr-un fel nici n-a ascuns asta", mi-a spus cel mai experimentat dintre cei cu care am vorbit.Situatia s-a complicat si pentru PSD.Se pare ca pesedistii s-au cam prins, nici nu era greu, ce voia sa faca Marcel Ciolacu dupa ce se va fi vazut presedinte deplin dupa congres.Culmea e ca, in noile conditii, despre care am vorbit, ele nu mai sunt la fel de rele pentru PSD, dar ideea de tradare, de joc pe la spate e foarte greu de inghitit, mai ales intr-un partid in care toata lumea suspecteaza pe toata lumea in mod traditional.E foarte greu sa votezi un presedinte care a inceput sa faca intelegeri secrete, la inceput impotriva interesului partidului, chiar inainte de a fi pus in functie.In plus,care l-a prins, cel putin la nivel de imagine, si pe Liviu Pop , cel care ar fi furat de la bolnavi. "Nu coronavirusul, ci coronacoruptia PSD ucide!", este linia de atac ale carei consecinte pesedistii nu cred ca le-au uitat.Exista speculatia ca dl Ciolacu ar fi amanat congresul pentru ca stia ce se va intampla cu dna Pintea. Ma indoiesc sincer ca cineva ar fi riscat astfel operatiunea, pentru ca secretul ar fi fost greu de pastrat odata iesit din birourile celor direct implicati. In plus, sa fi stiut, nu-l ajuta pe Marcel Ciolacu, dimpotriva accentueaza suspiciunea de tradare.Adica, minoritar, cu posibilii parteneri exclusi, fara Ludovic Orban, deci cu potential de a genera o criza interna uriasa in PNL.Si daca ei vor decide sa-l treaca, va fi nevoit Ludovic Orban sa-l pice cu voturile liberalilor si un cost de imagine imens, cam cat al lui Dragnea cand si-a picat propriul guvern. Am insa indoieli ca pesedistii, in actuala formula, sunt suficient de inteligenti politic pentru a merge pe aceasta idee.