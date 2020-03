Dragi liberali, e momentul responsabilitatii!

Ziare.

Este directia spre care nu ma indoiesc ca PSD va face tot posibilul sa atraga PNL pentru a-l pune exact in situatia in care s-au aflat social-democratii cand au trantit Guvernul Grindeanu. Cine sa stie mai bine decat ei cat de mare e pretul politic al unei astfel de decizii?Si pentru a elimina suspiciunea cred ca liberalii ar trebui sa voteze cu bilele la vedere , asa cum au mai facut-o atunci cand au avut ceva de demonstrat. Si daca ei o vor face, principala miza pentru ca Guvernul sa pice, respectiv sa le fie lor imputata neinvestirea, va fi inlaturata si probabil Guvernul va trece.USR, PMP, Pro Romania au anuntat ca vot vota investirea. Cel mai probabil, o va face si UDMR si PSD nu cred ca isi va asuma sa ramana singurul in poza iresponsabilitatii. De altfel, invitat la Europa FM in Piata Victoriei miercuri seara, Victor Ponta a spus ca si PSD se pregateste, de fapt, sa dea obol de voturi, in mod discret, pentru ca sa treaca Guvernul.PNL amplifica suspiciunea cu o continua ezitare. Intrebat miercuri seara la Realitatea Plus daca PNL va vota Guvernul Citu, seful cancelariei lui Ludovic Orban si purtator de cuvant al Executivului, dl Ionel Danca, a raspuns (intr-un interviu pe alocuri agramat si plin de ineptii lingvistice) ca PNL va actiona constitutional si ca e treaba PSD sa rezolve problema.De neinteles cum, in conditii de criza atat de grava, un inalt reprezentant al liberalilor isi permite un astfel de joc pe dupa plop. Cum e posibil ca PNL sa isi asume sa para singurul aliat al PSD impotriva Guvernului Citu?Pe de-o parte, din motive practice, legate de ordonantele de urgenta. Dar probabil ca acesta, in mod paradoxal, este motivul cel mai putin important.Cel mai important motiv mi se pare cel psihologic. Cea mai mare criza prin care trece Romania acum nu este, in opinia mea, una sanitara, ci una de incredere. Panica este probabil cel mai mare inamic al momentului, care poate duce la cele mai mari nenorociri. Panica miscarilor necontrolate, ale efectului de turma. Si, cinstit vorbind, noi suntem poporul care traieste ori in bascalie, ori in panica.Ma tem ca, daca vor aparea victime, si cu un prim pacient deja la nivel de ATI nu stiu daca e un scenariu improbabil, panica aceasta ar putea pune la maxima incercare autoritatea statului si a institutiilor.Ma astept ca in curand sa intram si intr-o criza a repatrierii, inclusiv psihologic. Presiunea pe frontiere e mare, oamenii care intra trebuie verificati, eventual izolati, suspiciunea va fi mare in raport cu eficienta acestor verificari, dar si in raport cu cei reveniti in tara. Apoi, acesti oameni reveniti in tara isi vor cauta de lucru intr-o economie lovita de criza Covid-19.Ca sa tii toate acestea sub control ai nevoie de un guvern stabil, cu puteri depline, care sa transmita si publicului si institutiilor, mai ales celor de forta, mesajul de stabilitate si echilibru necesar. Nu poti combate nimic in conditii de provizorat si criza politica.Poate pentru unii, dl Citu nu are exact anvergura de lider politic de maxim calibru. Poate pentru dl Orban e greu sa piarda functia. Exista riscul ca investirea noului Cabinet sa genereze o criza in PNL, care va trai exact problemele PSD, rupt intre presedintele de partid si premier.Dar riscul acesta este cu siguranta mai mic decat acela de a fi considerati iresponsabilii care sacrifica o tara pentru interesul politic de partid sau de lider.Cred cu tarie ca, in acest moment, cheia o reprezinta un guvern stabil cu puteri pline, deci incheierea crizei politice, combinata cu implicarea deplina, inclusiv la nivel de comunicare publica, a presedintelui Romaniei.Este adevarat ca fiecare actiune a Guvernului va fi tocata de PSD si presa afiliata, dar in egala masura cred ca exista si un reflex al publicului de a se grupa in jurul celor care sunt cu adevarat in control. Asta trebuie sa proiecteze PNL si Klaus Iohannis si probabil chiar acest lucru le-ar putea aduce si castigul politic.