Explicatia PNL dupa ce Florin Citu a renuntat la mandatul de premier

LIVE

Ziare.

com

"Premierul desemnat Florin Citu a facut un gest de mare responsabilitate si a luat decizia de a renunta la mandat, pe baza unui singur principiu: atunci cand esti in razboi, si Romania este in razboi cu epidemia de coronavirus, niciodata comandantul nu paraseste linia frontului.Prin urmare, colegul nostru Florin Citu s-a consultat cu colegii si a luat decizia ca sa faca acest pas.Ludovic Orban, ca premier interimar, care a gestionat de la inceput situatia, este mandatat de colegii din PNL sa stranga toata clasa politica in jurul lui, toata societatea civica, tot ce e bun in tara asta. Doar impreuna vom reusi sa limitam efectele nocive ale epidemiei de coronavirus", a declarat Roman, la Parlament.Intrebat de ce abia acum a ales sa-si depuna Florin Citu mandatul, in conditiile in care discutii despre o posibila retragere a acestuia au avut loc in ultimele zile, Roman a spus: "In momentul in care a fost desemnat, nu aveam evolutia asta ingrijoratoare a coronavirusului".Intrebat daca Florin Citu a fost desemnat premier ca sa "nu treaca", Florin Roman a replicat ca "nici vorba de asa ceva"."Cei care il cunoasteti pe Ludovic Orban stiti ca este un om cu o putere de munca fantastica, munceste in celula de criza pana la 3-4 dimineata, la 7 e in picioare, este presedintele PNL, poate aduna toata puterea fantastica de care avem nevoie. Dl Orban poate aduna intregul partid, intreaga societate.Vrem sa ne concentram pe ce arde, pe ce ii doare pe romani. Nu se opreste tara in loc. Pur si simplu, credem ca am optat pentru o chestiune care ne poate costa electoral, dar prioritatea numarul unu este lupta cu coronavirusul", a mai explicat liderul deputatilor PNL.Jurnalistii i-au reprosat lui Roman faptul ca, in urma cu doar cateva ore, tot el a anuntat ca liberalii vor vota la vedere investirea Guvernului Citu, iar acum a iesit sa dea explicatii despre retragerea acestuia."Da, am zis ca vom vota pentru aceasta investire, dar ieri, trebuie sa stiti, i-am solicitat acest lucru (sa se retraga - n.red.) premierului desemnat. A zis ca se va gandi", a raspuns el.Intrebat daca a mintit in legatura cu votul liberalilor, Roman a replicat: "Nici vorba. Atunci (in urma cu cateva ore - n.red.) nu aveam o decizie a premierului desemnat. Acum avem"."Intre timp a fost discutia asta, evolutia ingrijoratoare a epidemiei de coronavirus si s-au schimbat lucrurile. Si celelalte partide si-au schimbat punctele de vedere. PSD a zis ca nu voteaza initial, apoi au pus conditia cu ministrii avizati negativ (sa fie retrasi - n.red.)", a mai incercat sa explice Florin Roman.Apoi, liderul deputatilor PNL a sustinut ca tara noastra nu se afla in situatia Italiei, in contextul pandemiei de coronavirus, "pentru ca Guvernul Orban a stiut sa ia masurile potrivite".Intrebat daca acum ar fi o solutie un guvern minoritar PNL, Roman a spus: "Asta nu e treaba mea ca reprezentant al PNL. Eu zic ca trebuie sa fim deschisi oricarei formule care ne asigura stabilitate".Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie in aceasta seara."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.