Florin Roman: PNL e deschis sa primeasca parlamentari de la Pro Romania si ALDE, vom avea voturi si de la ei

Ziare.

com

Acesta sustine ca Guvernul Citu va primi voturi si de la partidele conduse de Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu."Daca e sa ne uitam la diferenta intre declaratii publice si votul efectiv, o sa vedeti de exemplu ca in cazul Pro Romania, mult mai multi membri ai grupului parlamentar au votat si celelalte guverne, desi Victor Ponta anuntase ca nu va fi un vot de exemplu pentru Guvernul Orban II.Daca va uitati la ALDE, e aceeasi situatie, au fost mai multi parlamentari care au votat Guvernul si sigur, incercam sa gasim numarul necesar de 233 de parlamentari (...). Vom avea voturi si de la Pro Romania, si de la ALDE", a declarat Roman pentru RFI Romania.Intrebat daca PNL este deschis sa primeasca alti parlamentari de la Pro Romania si ALDE, deputatul a raspuns: "Da. Au fost situatii in care am primit astfel de parlamentari, pe cei care au votat alaturi de Guvernul liberal si si-au asumat public acest lucru. Alta solutie nu exista, pentru ca matematica e destul de simpla: nu poti aduna aceasta majoritate decat daca faci genul asta de compromis".Citeste mai multe despre Florin Roman (PNL): Vom avea voturi si de la Pro Romania si ALDE; suntem deschisi primirii de parlamentari pe site-ul RFI Romania