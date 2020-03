Guvernul Citu: 9 din cei 16 ministri propusi au primit aviz pozitiv in comisiile Parlamentului

Lucian Bode - Transporturi Ionut Stroe - Tineret si Sport Nicolae Ciuca - Aparare, Costel Alexe - Mediu Adrian Oros - Agricultura Bogdan Aurescu - Externe Marcel Bolos - Fonduri Europene Virgil Popescu - Economie Marcel Vela - Interne

Bogdan Gheorghiu - Cultura Victor Costache - Sanatate Monica Anisie - Educatie Violeta Alexandru - Munca Lucian Heius - Finante (singurul nume nou fata de Guvernul Orban I si II) Catalin Predoiu - Justiti Ion Stefan - Dezvoltare

Ziare.

com

Dupa trei zile de audieri, mai mult de jumatate dintre membrii propusi in Cabinetul Citu au trecut cu brio de aceasta "preselectie", cu rol consultativ.Este vorba despre:Pe de alta parte, au primit aviz negativ in comisii 7 ministri propusi:Urmeaza votul in plenul reunit al Parlamentului, la o data care va fi stabilita luni.