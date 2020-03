Incep negocierile pentru sustinerea Guvernului Citu in Parlament

Ziare.

Vineri, premierul desemnat a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare . Singura modificare in componenta Guvernului Citu este propunerea lui Lucian Heius la Ministerul Finantelor. Biroul Executiv al PNL a decis constituirea unei echipe de negociere cu formatiunile parlamentare pentru alcatuirea unei majoritati. Din aceasta echipa de negociere fac parte premierul desemnat, presedintele PNL, liderii grupurilor parlamentare si prim-vicepresedintii partidului."Incepand de luni vom avea un calendar pentru aceste negocieri pentru a forma o majoritate. Sper ca PSD nu va tergiversa si de aceasta data calendarul. Sper sa avem cat mai rapid audierile ministrilor si votul in Parlament. (...) Sa convingi PSD este mai greu, dar vom incerca", declara premierul desemnat.***Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, ca Uniunea va lua o decizie in ce priveste sustinerea Guvernului in functie de modul in care vor evolua negocierile, de audierile din comisiile parlamentare si de sustinerea premierului desemnat pentru obiective precum alegerea primarilor in doua tururi.La randul sau, liderul PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca este adeptul ideii de a instala un guvern si a-l trece prin Parlament, precizand ca reprezentantii Partidului Miscarea Populara vor participa la negocierile cu liberalii. El spunea, tot vineri, ca ar fi fost de preferat ca premierul desemnat sa fi venit cu o formula guvernamentala formata din PNL, USR si PMP.Calin Popescu-Tariceanu, presedintele ALDE, a fost de parere ca Partidul National Liberal a prezentat lista noilor ministri cu scopul ca noul Cabinet sa fie respins de Parlament.Si vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a subliniat ca PNL doreste cu orice pret alegeri anticipate, in conditiile in care premierul desemnat, Florin Citu, nu a modificat lista ministrilor si programul de guvernare.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost si el de parere ca liberalii au intocmit lista noului Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respinsa de Parlament, deoarece "nici macar nu au negociat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine" o astfel de componenta.In ce priveste PSD, senatorul Lucian Romascanu a anuntat ca social-democratii au ca prioritate un guvern stabil, care sa poata lupta cu situatia de criza provocata de coronavirus. El a afirmat ca Partidul Social Democrat este deschis la orice discutii pentru a pune capat crizei create de PNL, aratand insa ca acest lucru nu inseamna ca vor vota in favoarea investirii Guvernului Citu.***Conform prevederilor regulamentare, Birourile Permanente urmeaza sa fie convocate pentru a stabili data sedintei comune a Parlamentului la cel mult 15 zile de la primirea programului si a listei Guvernului.Fiecare candidat pentru functia de ministru va fi audiat, in sedinta comuna, de catre comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului ministru. In urma audierii, comisiile vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna.Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei este de 233 de parlamentari prezenti.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, adica sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul este secret, cu bile.