Justificarile lui Florin Citu: Desemnarea mea, pentru anticipate! Orban trebuie sa fie premier. Raman la Finante

LIVE

Ziare.

com

"Un mesaj important pentru romani. Astazi am luat decizia sa-mi depun mandatul de prim-ministru desemnat presedintelui Romaniei.Gestul meu trebuie interpretat in contextul prin care trece astazi Romania. Sunt un om de partid si inteleg sa fiu alaturi de partid si de presedintele lui in momentele dificile.Cred cu tarie ca pentru a avea succes, in alegerile care vin,", a scris Citu intr-un mesaj postat pe Facebook.El spune ca decizia ca el sa fie desemnat a fost luata in contextul alegerilor anticipate, si nu a pandemiei de coronavirus. Astfel, el vrea sa ramana ministru al Finantelor."Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a ma desemna pentru functia de prim-ministru a fost o onoare. InsaCu responsabilitate, transparenta si profesionalism am luat aceasta decizie. Este o decizie la care am reflectat mult in ultimul timp urmarind evolutia situatiei prin care trece Romania astazi.Avem multa treaba de facut pentru perioada dificila care urmeaza. Multumesc pentru incredere si sustinere", se mai arata in mesajul de pe reteaua sociala.Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie in aceasta seara."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.A.D.