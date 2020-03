Lider PSD: Ma astept ca premierul sa fie votat. PSD va asigura doar cvorumul, nu-l va vota

Ziare.

"Parerea mea este ca, daca domnul Iohannis a respectat decizia Curtii Constitutionale si a propus un premier care sa-si creeze o majoritate asa cum spune Constitutia, atunci PNL, saptamana viitoare, cand va fi votul, va trebui sa-l voteze pe domnul Citu.In caz contrar, se adevereste faptul, banuiala unora, ca de fapt din nou s-a propus un om doar ca sa nu fie votat, ceea ce Curtea a spus ca nu este corect. Si nu este in spirit constitutional.Eu ma astept sa fie votat. PSD nu-l va vota. Va participa la sedinta, ca sa asigure cvorumul, dar nu-l va vota. Vom vedea dupa acea sedinta ce se intampla," a declarat, in conferinta de presa, liderul PSD Bihor.In ce priveste alegerile anticipate, Mang a declarat ca au scazut mult sansele de a se organiza."Sigur nu pot fi anticipate pe actuala ordonanta data in noaptea celor 25 de ordonante, pentru care nu a iesit nimeni in strada. Pe de alta parte, PNL nu ar avea sanse mari de castig. Cand tai Programul Prima Casa si in locul lui bagi Programul Ultimul Porc, cine sa te mai voteze? Fraierii!'Ultimul porc' este programul facut acum de presedintele ANSVSA. Cine are porc in gospodarie, adica toti taranii din Romania, nu are voie sa-l reproduca, sa duca scroafa la vier si nu are voie sa-l plimbe intre gospodarii. Asa scrie in ordinul lui", a declarat Ioan Mang.Alte motive pentru care nu vor castiga liberalii, a spus Ioan Mang, sunt legate de salarii si pensii si mai ales de blocarea investitiilor, a PNDL sau trimiterea unor primari in instante "pe prostii".In ce priveste pregatirea alegerilor locale, in PSD Bihor au fost desemnati circa 70% din candidatii de primari, chiar si candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, in persoana lui Ioan Mang, actual vicepresedinte al CJ Bihor.In ceea ce priveste comunitatile cu populatie preponderent maghiara, cele 23 de localitati nu au fost incluse in procentul de 70%, deoarece acolo va fi dificil de stabilit un candidat PSD.Potrivit acestuia, mai sunt cateva sondaje in lucru, urmand sa fie stabiliti si ceilalti candidati. Pentru functia de primar la Oradea, candidatul va fi stabilit saptamana viitoare, cel tarziu pana pe 15 martie."Nu ma lupt sa aduc primarii de la PNL la PSD, ci ma lupt sa-i inving", a conchis Mang.