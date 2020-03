Parlamentul a stabilit programul audierilor ministrilor lui Citu. Nu se stie cand va fi votul

Ziare.

Potrivit unor surse parlamentare citate de Agerpres, sedinta de investire ar urma sa aiba loc, cel mai probabil, luni, 9 martie."Am adoptat calendarul de audiere a ministrilor propusi in comisiile parlamentare reunite pentru urmatoarele trei zile, deci incepand cu ziua de maine (marti - n.red.), urmand ca la inceputul saptamanii viitoare BPR-urile sa se reuneasca pentru a stabili programarea sedintei de plen reunit. A fost unanimitate", a spus Titus Corlatean, vicepresedintele Senatului, citat de Mediafax.Calendarul pentru ziua de marti:- ora 10:00 - Nicolae Ciuca, propus la Aparare- ora 11:00 - Lucian Ovidiu Heius, propus la Finante- ora 12:00 - Costel Alexe, propus la Mediu- ora 13:00 - Catalin Predoiu, propus la Justitie- ora 14:00 - Nechita Oros, propus la Agricultura- ora 15:00 - Ion Stefan, propus la Lucrari Publice, DezvoltareCalendarul audierilor de miercuri:- ora 10:00 - Bogdan Gheorghiu, propus la Cultura- ora 11:00 - Lucian Bode, propus la Transporturi- ora 12:00 - Victor Costache, propus la Sanatate- ora 13:00 - Ionut Stroe, propus la Sport- ora 14:00 - Monica Anisie, propusa la Educatie- ora 15:00 - Violeta Alexandru, propusa la MuncaCalendarul auderilor de joi:- ora 10:00 - Bogdan Aurescu, propus la Externe- ora 11:00 - Marcel Bolos, propus la Fonduri Europene- ora 12:00 - Virgil Popescu, propus la Economie- ora 13:00 - Marcel Vela, propus la Interne.Vineri, premierul desemnat, Florin Citu, a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare. Singura modificare in componenta Guvernului Citu fata de cel anterior, al lui Ludovic Orban, este propunerea lui Lucian Heius la Ministerul Finantelor.Conform prevederilor regulamentare, Birourile Permanente stabilesc data sedintei comune la cel mult 15 zile de la primirea programului si a listei Guvernului.Fiecare candidat pentru functia de ministru va fi audiat, in sedinta comuna, de catre comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului ministru. In urma audierii, comisiile vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret, cu bile.