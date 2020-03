Ministrul propus al Finantelor a primit aviz negativ, desi l-au laudat si Teodorovici, si Vosganian. Vrea un comitet pentru coronavirus

Vosganian: Eu va votez! Nu gasesc niciun motiv sa nu va votez

Ziare.

com

Spre deosebire de audierea lui Florin Citu, din urma cu doua saptamani, care a durat aproape trei ore si a fost presarata cu multe discutii tensionate , ironii si jigniri, audierea de azi a durat mai putin de doua ore si a avut loc pe un ton relaxat.Ba, mai mult, deputatii Opozitiei s-au declarat multumiti de activitatea profesionala a lui Heius, precizand ca ii poarta respect pentru ceea ce a facut. Respect pe care, insa, a spus Varujan Vosganian, si-l va pierde in cazul in care va vota impotriva investirii propriului guvern.Chiar si fostul ministru al Finantelor a avut cuvinte de lauda la adresa sa, afirmand ca "are o experienta mare, este un om de finante".Lucian Heius a inceput prin a-si prezenta, pe scurt, CV-ul, iar apoi a explicat ce isi propune sa faca in cazul in care Guvernul Citu va trece si va fi investit in functia de ministru al Finantelor."Vom avea un mandat limitat, pana la alegerile parlamentare. Romania are o lege a bugetului aprobata, vom continua politicile bugetar-fiscale ale Guvernului Orban. Vom avea 3 obiective majore: asigurarea resurselor financiare pentru buna functionare a statului, un climat favorabil si predictibil pentru mediul de afaceri, o executie bugetara impecabila, astfel ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit de 3%.E complicat sa ii ceri unui contribuabil sa isi plateasca taxele, atata timp cat el nu stie cum sunt folositi banii sai", a precizat Lucian Heius.El a subliniat ca va continua procesul de reorganizare a ANAF, inceput de Guvernul Orban."Continuam procesul de reorganizare si eficientizare a ANAF. Trebuie folosita cu eficienta resursa ANAF", a mentionat ministrul propus al Finantelor.Lucian Heius isi propune si ajustarea Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala."Trebuie sa luam masuri de natura legislativa. Codul Fiscal si de Procedura Fiscala trebuie ajustate. Codul de Procedura Fiscala prevede ca, in momentul in care incepe executarea silita si se pune sechestru, se face o evaluare si incepe procedura de licitatie. La a patra licitatie se poate vinde cu 5% din pretul din evaluare. S-au format retele de samsari care vin sa cumpere cu 5% din pretul de evaluare. Acest lucru trebuie oprit. Pierde si statul, si debitorul", a spus el.Totodata, ministrul propus al Finantelor a afirmat ca, in cazul in care Guvernul Citu va primi votul de investitura, in prima sedinta a Executivului va cere constituirea unui comitet interministerial care sa evalueze impactul economic al coronavirusului."Daca obtinem votul de investitura, in prima sedinta de guvern voi cere constituirea unui comitet interministerial care sa evalueze impactul coronavirusului asupra economiei. Trebuie sa ne gandim la cel mai pesimist scenariu si sa concepem niste scheme de ajutor atat pentru companii, cat si pentru angajati.Trebuie sa fim pregatiti, sa putem interveni sa oprim acest efect. Va garantez ca veti avea in mine un partener sincer si onest si eu stiu ca ma pot baza pe dumneavoastra, pentru a face multe lucruri bune pentru Romania", a afirmat Lucian Heius.In ceea ce priveste Pilonul II de pensii, ministrul propus al Finantelor a precizat ca "are o importanta covarsitoare pentru noi, este o alternativa la pensia pe care o luam de la stat".Lucian Heius a fost intrebat de reprezentantul PMP daca alegerile anticipate sunt pentru el mai importante decat investirea noului guvern."Pentru mine, cel mai important este stabilitatea economica. Jocurile politice nu trebuie sa afecteze si trebuie sa ne gandim la ce se intampla cu economia", a raspuns ministrul propus al Finantelor.Fostul ministru al Muncii in Guvernul Dancila, Marius Budai, a declarat ca nu va mai insista, cum a facut la audierea lui Florin Citu, cu intrebarea daca vor creste pensiile si i-a transmis ca este curios sa vada cum va vota la investirea propriului Cabinet."Felicitari pentru nominalizare, eu nu mai insist cu intrebarea despre pensii, salarii si alocatii, pentru ca intram in zona de campanie si raspunsurile nu cred ca pot fi sincere. Voi fi tare curios sa vad votul dumneavoastra personal in Parlament la investire", a spus Budai.La randul sau, deputatul ALDE Varujan Vosganian i-a transmis ministrului propus al Finantelor ca ii va acorda votul sau, pentru ca nu gaseste niciun motiv sa nu o faca. El a tinut sa precizeze ca, in cazul in care in Parlament nu va vota pentru investirea propriului guvern, va pierde respectul sau si al colegilor din comisii."Eu va votez! Nu gasesc in traiectoria dumneavoastra profesionala niciun motiv sa nu va votez. Daca insa in Parlament votati impotriva Guvernului pierdeti respectul meu. V-ati manisfestat dorinta sa fiti ministru al Finantelor. Daca nu veti vota pentru, cand va veti reintoarce printre noi, nu veti mai beneficia de respectul nostru.V-as ruga sa nu repetati erorile lui Florin Citu. Iar daca veti ajunge ministru vreau sa va rog sa ne explicati evolutia datoriei publice, carui fapt se datoreaza. Romanii trebuie sa stie de ce sunt romanii indatorati", a declarat Vosganian.", a replicat Lucian Heius.La randul sau, deputatul USR Claudiu Nasui a vrut sa afle de la ministrul propus al Finantelor de ce Guvernul Orban nu a infiintat pana acum comitetul interministerial pentru analiza impactului coronaviruslui asupra economiei."In ultimele zile s-au luat masuri pentru prevenirea si raspandirea epidemiei. Urmatorul pas este aceasta analiza", a raspuns Lucian Heius.Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, un critic inversunat al lui Florin Citu, a avut cuvinte de lauda la adresa lui Lucian Heius, afirmand ca "se vede clar diferenta dintre Lucian Heius si cel de trista aminitire, Florin Citu. Se vede ca domnul Heius are o experienta mare, este un om de finante".Totodata, Teodorovici a tinut sa ii dea cateva sfaturi in privinta comisiei interministeriale pe care vrea sa o infiinteze."Sper sa continuati si sa rupeti din monotonia CSAT unde unul vorbeste si ceilalti tac. Ma astept sa propuneti o masura sa preintampinati ceea ce se va intampla din cauza coronavirusului. Sa aplicati facilitati in turism, sunt convins ca va puteti baza pe sprijinul tuturor parlamentarilor", a spus Teodorovici.Senatorul PSD nu a ratat ocazia de a-l mai ataca, din nou, pe actualul ministru al Finantelor, Florin Citu."Vreau sa va spun ca nu aveti cum sa aveti un mandat mai scurt decat al lui Florin Citu. Citu ramane in istorie ca ministrul Finantelor cu cel mai scurt mandat, dar si cu alte lucruri", a mai afirmat Eugen Teodorovici.