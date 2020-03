Negocieri pentru Guvernul Citu: UDMR va asigura cvorum in Parlament, dar votul depinde de decizia CCR

Ziare.

com

O delegatie UDMR a avut consultari la Parlament pe tema situatiei politice la zi, cu premierii interimar si desemnat, Ludovic Orban si Florin Citu, si cu prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan."Noi am spus ca cei care vor merita vor primi votul nostru, asa cum s-a intamplat si acum doua saptamani in comisiile de specialitate. Si asteptam Birourile reunite care vor stabili saptamana viitoare cand se va da un vot pentru Guvernul Citu. Sigur ca asteptam decizia CCR in ceea ce priveste Ordonanta 26. Pana atunci, nu cred ca se poate face, si nici nu credem, nimic in Parlament legat de aceasta ordonanta, fiindca in momentul in care Curtea Constitutionala va spune ceva, atunci vom sti daca se poate merge mai departe spre alegeri anticipate sau nu. Ordonanta 26 a schimbat radical contextul la care ne referim cand vorbim de alegeri anticipate", a spus Kelemen Hunor la finalul discutiilor.El a amintit ca UDMR a aratat, inca de anul trecut, ca alegerile anticipate sunt o solutie, dar nu in orice conditii, "nu schimband radical sistemul electoral, schimband radical intr-o singura noapte, in cateva ore, legislatia electorala"."De aceea, din punctul meu de vedere, inainte de orice vot e bine sa cunoastem decizia CCR. Daca Curtea va stabili cum e cu Ordonanta 26, putem amenda in Parlament sau putem face un proiect de lege prin care lucrurile necesare pentru alegeri anticipate pot fi discutate, pot fi votate. Dar, in acelasi timp, suntem pregatiti sa votam un guvern condus de domnul Citu, sa asiguram acea majoritate necesara, nu stim cu cine, deocamdata acest lucru nu se stie, si sa guverneze PNL intr-un guvern monocolor pana la alegerile parlamentare la termen", a precizat presedintele UDMR.au spus ca este posibil asa ceva. Daca vom fi prezenti, atunci inseamna ca vom vota Guvernul Citu. Depinde de discutiile pe care urmeaza sa le facem saptamana viitoare. Nu am conditionat, nu avem nicio doleanta, important este sa vedem ce se va intampla la CCR cu ordonanta 26 care din punctul nostru de vedere este o ordonanta neconstitutionala cap-coada".Daca Ordonanta 26 va fi declarata neconstitutionala, in integralitatea sa, liderul UDMR spune ca pot exista alegeri anticipate in conditiile unui proiect de lege "care trece foarte repede prin Parlament, daca are majoritate si care va reglementa cateva chestiuni, detalii tehnice".