Parlamentul se reuneste, astazi, pentru votul de investire a Guvernului Citu

Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru investirea Guvernului Citu este programata la ora 16:00.Saptamana trecuta, presedintele PNL, Ludovic Orban, spunea ca este in mana Parlamentului decizia privitoare la investirea Guvernului Citu, precizand ca liberalii au purtat discutii si negocieri pentru a incerca sa formeze o majoritate."Vom vedea, este in mana Parlamentului decizia privitoare la investirea Guvernului Citu. Noi am purtat discutii, negocieri, am incercat sa formam o majoritate, ministrii nostri s-au prezentat in comisii la un nivel foarte bun, intr-o evidenta crestere, de altfel se vede ca au si obosit sa ne dea aviz negativ candidatilor nostri de ministri, foarte multi primind aviz favorabil.Prestatia Guvernului care de fapt este in functie este o prestatie extrem de serioasa, care abordeaza cu maxima responsabilitate toate problemele Romaniei si care impinge inainte toate proiectele de dezvoltare. Ca atare, ce va face Parlamentul va face Parlamentul", afirma Orban.Intrebat cum vor vota parlamentarii PNL, Orban spunea: "PNL va actiona in conformitate cu prevederile constitutionale, cum este normal. (...) Ne-am straduit incercand sa formam o majoritate si vom vedea ca, pana la urma, Parlamentul decide".Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca partidul a decis sa nu voteze acest guvern. "In cadrul PSD am luat o decizie politica clara ca nu vom vota Guvernul Citu. Acest guvern, din punctul nostru de vedere, nu merita sa fie votat. Totusi, PSD este o minoritate in acest moment, in Parlament.Responsabilitatea creerii unei majoritati este a PNL", declara Ciolacu.El spunea ca joi se va vedea buna credinta a PNL, daca va vota la vedere pentru investirea Guvernului.Ciolacu sustinea ca s-a luat decizia ca parlamentarii PSD sa fie prezenti la sedinta, dar ca acest guvern nu merita sa fie votat.Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a cerut partidelor sa voteze Guvernul Citu , precizand ca este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru limitarea efectelor crizei provocate de coronavirus."Pro Romania propune astazi tuturor partidelor politice, Guvernului, presedintelui tarii, institutiilor publice un set de zece masuri care trebuie implementate imediat. In primul rand, joi sau cand se stabileste votul, este absolut necesar sa avem un guvern cu puteri depline.Daca va fi un guvern condus de domnul Citu, care este deja nominalizat, sigur se pot face propuneri mult mai bune, dar important este sa avem acest guvern imediat. Cred ca trebuie sa lasam la o parte orice calcul electoral al PSD, PNL, Pro Romania si orice alt partid si joi sa votam toti un guvern cu puteri depline care sa aiba ca mandat combaterea, luarea tuturor masurilor pentru limitarea efectelor acestei crize", a afirmat Ponta.Liderul deputatilor USR, Catalin Drula, a afirmat ca, in situatia generata de epidemia de coronavirus, a nu vota Guvernul Citu inseamna iresponsabilitate, indiferent din ce partid faci parte."In situatia de fata, sa nu votezi maine investirea unui guvern cu puteri depline inseamna iresponsabilitate. Indiferent din ce partid faci parte. Iar sa nu iti votezi propriul guvern, de dragul unui joc politic marunt, in conditiile in care exista o majoritate clara de sustinere, ar insemna iresponsabilitate in forma agravata", a scris, miercuri, pe Facebook, Catalin Drula.Presedintele care conduce sedinta comuna a Camerelor Parlamentului, dupa aprobarea ordinii de zi, da cuvantul candidatului desemnat pentru functia de prim-ministru, in vederea prezentarii programului si a listei Guvernului.In continuare, la cererea reprezentantilor grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor si Senat, presedintele le da cuvantul pentru exprimarea punctelor de vedere ale respectivelor grupuri cu privire la programul si lista Guvernului.Dupa incheierea dezbaterilor, se supune la vot propunerea de acordare a increderii Guvernului. Votul este secret si se exprima prin bile.Votul cu bile se desfasoara astfel: in fata presedintelui care conduce lucrarile sedintei comune se asaza o urna alba si una neagra.Deputatii si senatorii vin pe rand la urne, dupa ce primesc de la chestori cate doua bile, una alba si una neagra, si le introduc in cele doua urne. Bila alba introdusa in urna alba si bila neagra introdusa in urna neagra inseamna vot "pentru", iar bila neagra introdusa in urna alba si bila alba introdusa in urna neagra inseamna vot "contra".Dupa numararea voturilor, presedintele anunta rezultatul votarii, consemnat in procesul-verbal incheiat in acest scop.Hotararea Parlamentului privind acordarea votului de incredere se semneaza de presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului si se inainteaza de indata Presedintelui Romaniei spre a proceda la numirea Guvernului.In cazul neacordarii votului de incredere pentru formarea Guvernului, Parlamentul, sub semnatura presedintilor celor doua Camere, aduce de indata aceasta situatie la cunostinta Presedintelui Romaniei, in vederea desemnarii unui alt candidat pentru functia de prim-ministru.