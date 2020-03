PNL a spus UDMR ca vrea o majoritate, dar maghiarii spun ca nu pareau seriosi

Ziare.

"Am avut ieri (luni - n.red.) o discutie cu conducerea PNL, deci ieri a fost o intalnire, in care s-a discutat ce va fi in continuare. PNL ne-a spus ca doreste o majoritate. Sigur, aceasta discutie era mult mai binevenita inainte de prezentarea listei membrilor Guvernului si a programului de guvernare, deci inainte de ziua de vineri", a afirmat Attila la RFI Romania.Totodata, Cseke Attila i-a criticat pe liberali pentru ca nu s-au consultat cu partidele inainte de a prezenta lista de ministri."Noi in primul rand am spus ca e nevoie de mai multa comunicare (...). Intalnirea si dezbaterea noastra e binevenita oricand, dar era mai binevenita daca se facea inainte de prezentarea acestui program de guvernare si a listei de ministri, dadea o nota de seriozitate mai mare decat asa, dupa ce pasul spre Parlament a fost facut de catre premierul desemnat, domnul Citu", a adaugat liderul senatorilor UDMR.