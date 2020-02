Programul de guvernare al Cabinetului Citu, aproape identic cu cel al Executivului Orban II

Ziare.

Potrivit programului de guvernare al Executivului condus de Florin Citu, la capitolul transporturi a fost introdusa ca directie de actiune realizarea de pasi concreti pentru, aratandu-se ca aceasta va permite pe termen scurt continuarea activitatii, iar pe termen lung rentabilizarea celor doua companii."Strategia de redresare a companiei Tarom a intrat in linie dreapta, in urma aprobarii de catre Comisia Europeana a ajutorului de salvare pentru companie, esential pentru eficientizarea activitatii. Acordarea acestui ajutor va fi urmata de realizarea planului de restructurare si obtinerea unui ajutor de restructurare, astfel incat obiectivul final sa fie rentabilizarea operatorului national de transport aerian", se arata in programul de guvernare al Cabinetului Citu.De asemenea, la capitolul transport se prevede ca pentru intreg portofoliul de proiecte transferat de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in urma modificarii legislatiei privind parteneriatul-public-privat, se vor initia demersurile pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice actualizate in vederea analizarii viabilitatii proiectelor si determinarii valorilor estimate executiei proiectelor.La capitolul sanatate se prevede ca Guvernul, prin Ministerul Sanatatii si celelalte ministere si institutii implicate, va integra, imbunatati si extinde capacitatea de preventie si reactie la crize si evenimente de sanatate publica prin masuri specifice."In cadrul actualei situatii generate de prezenta noului tip de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul Romaniei, Guvernul, prin toate ministerele si institutiile implicate, va lua toate masurile pentru a actualiza cadrul legal specific si organizatoric si va finaliza procedurile de achizitie si dotari cu echipamente necesare.In acelasi timp, Guvernul, prin ministerele si institutiile de resort, va asigura completarea si mentinerea stocurilor necesare pentru actuala situatie, precum si pentru alte posibile situatii sau evenimente de sanatate publica", se arata in document.La capitolul munca si protectie sociala a fost introdusa o noua masura principala care prevede, precum si asigurarea formarii profesionale pentru toate categoriile de specialisti cu atributii in domeniile egalitatii de sanse intre barbati si femei si prevenirii si combaterii violentei domestice (in principal: politisti, asistenti sociali, procurori, judecatori, avocati, etc).Premierul desemnat, Florin Citu, a depus vineri la Parlament lista de ministri si programul de guvernare al Cabinetului sau Biroul Executiv al PNL a aprobat vineri, in unanimitate, lista si programul de guvernare ale Cabinetului Citu, singura modificare in componenta noului Guvern fiind la Ministerul Finantelor, unde a fost propus Lucian Heius.