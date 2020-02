Reactii politice dupa ce Citu si-a anuntat lista de ministri | UDMR, ALDE si Pro Romania: A fost facuta cu gandul de a fi respinsa de Parlament

Tariceanu: Un guvern facut sa fie respins!

Tutuianu: Este evident ca PNL si Iohannis joaca inca o data cartea alegerilor anticipate

PMP e adeptul ideii de a instala un guvern si a-l trece prin Parlament

Liberalii au intocmit lista noului Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respinsa de Parlament, deoarece "nici macar nu au negociat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine" o astfel de componenta, a declarat"Am vazut aceasta lista si am o singura concluzie: ei in continuare doresc un guvern monocolor PNL, nu se gandesc la un guvern de coalitie de niciun fel si banuiesc ca doresc in continuare sa fie respinsa aceasta lista, acest Cabinet, fiindca nici macar nu au negociat, nu au sunat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine o astfel de lista.Deci concluzia mea este ca aceasta lista este facuta cu gandul de a fi respinsa. Nu stiu daca se va intampla, daca va primi votul de investitura, dar alta concluzie nu pot sa formulez. S-ar putea sa si treaca, depinde de PSD, s-ar putea sa primeasca votul de investitura, si atunci ei vor guverna pana la alegerile la termen, dar intentia lor sigur este sa fie respinsa lista", a explicat liderul UDMR.PNL a prezentat lista noilor ministri cu scopul ca noul cabinet sa fie respins de Parlament, considera si"PNL a prezentat lista Guvernului Citu. Concluzia: un guvern facut sa fie respins! Cum spuneam de miercuri seara, acest guvern a fost desemnat sa pice. Nu poti veni cu o lista de ministri care a fost respinsa, intr-o mare proportie, de Parlament in comisiile de specialitate", a scris Tariceanu pe Facebook.Potrivit acestuia, "PNL si presedintele Iohannis sunt mai degraba interesati de jocuri politice in acest moment, in loc sa fie preocupati de iesirea din criza si asigurarea unei guvernari stabile". Racolari de la alte partide , transferuri de candidati pentru locale... toate acestea conteaza mai mult pentru PNL decat un guvern stabil care sa ia masurile necesare pentru limitarea si prevenirea extinderii coronavirus", a adaugat Tariceanu.Si vicepresedintele Pro Romaniaa apreciat vineri ca PNL doreste cu orice pret alegeri anticipate, avand in vedere ca Florin Citu nu a modificat lista ministrilor si programul de guvernare."Prima concluzie este ca domnul Citu a fost desemnat la functia de prim-ministru probabil in ideea de a nu se face un guvern, de a se parcurge prima etapa a procedurii de dizolvare a Parlamentului. Este evident ca si domnul Iohannis si PNL joaca inca o data cartea alegerilor anticipate.In al doilea rand, este de observat ca, desi au spus ca vor avea negocieri pentru sustinerea unui guvern cu toate partidele politice parlamentare, cu exceptia PSD, asemenea negocieri nu au avut loc, iar Guvernul este in continuare monocolor, reprezentat de un partid care are 20 la suta din numarul de parlamentari. Faptul ca nu s-au modificat lista membrilor Guvernului si programul de guvernare ne arata ca PNL doreste cu orice pret alegeri alegeri anticipate", a declarat Adrian Tutuianu.In schimb, PMP este adeptul ideii de a instala un guvern si a-l trece prin Parlament, a declarat, vineri, presedintele formatiunii,, care a precizat ca reprezentantii Partidului Miscarea Populara vor participa saptamana viitoare la negocierile cu liberalii in vederea votului de investitura a Cabinetului Citu."Este un Cabinet asumat de PNL. Vom participa la discutii si decizia o vom lua dupa discutiile pe care le vom avea cu premierul desemnat, cu liderul PNL. In linii mari, PMP este adeptul ideii de a instala un guvern si a-l trece prin Parlament si a opri procesul acesta extrem de fragil in ceea ce priveste activitatea guvernamentala. Romania a ratat anul 2019 din punct de vedere al agendei guvernamentale pe proiecte mari si nu dorim ca si 2020 sa fie un an ratat.Dincolo de polemici politice si de agende politice evidente, exista niste realitati: avem nevoie de infrastructura, de autostrazi, de o centura ocolitoare a Capitalei, avem nevoie de spitale, avem nevoie de conditii mult mai bune in Educatie, sunt multe prioritati pentru tara care necesita o actiune imediata. PMP, ca un partid politic parlamentar responsabil, militeaza pentru stabilitate in interesul tarii. Vom discuta cu echipa PNL si in urma discutiilor pe care le vom avea vom lua o decizie in ceea ce priveste pozitia noastra", a precizat Tomac."Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare", a spus Citu, precizand ca singura modificare in Cabinet este propunerea ca Lucian Heius sa ocupe portofoliul de la Finante.