Sedinta cruciala la PNL: Se decide candidatul la Primaria Capitalei si lista de ministri

"Maine (vineri - n.red.), la ora 9:00, avem convocata reuniunea conducerii statutare a PNL in care vom lua doua decizii: una fiind decizia legata de candidatul la Primaria Capitalei si doi - lista Guvernului si programul de guvernare", a anuntat presedintele PNL Ludovic Orban, joi, intr-o conferinta de presa.In ceea ce priveste candidatura la Primaria Capitalei, Orban a anuntat ca a luat decizia de a-l propune pe Nicusor Dan candidat sustinut de PNL."PNL a efectuat o cercetare sociologica ampla la nivelul Municipiului Bucuresti si la nivelul fiecarui sector al Capitalei. In urma acestei cercetari a rezultat clar ca toti candidatii PNL au sansa de a castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, dar nu avem aceasta garantie ca vor castiga batalia cu PSD. (...)In urma discutiilor pe care le-am avut cu Nicusor Dan, care au vizat problematica Bucurestiului, solutiile pentru rezolvarea marilor probleme ale Capitalei, am luat decizia de a-l propune pe Nicusor Dan ca si candidat la Primaria Capitalei sustinut de PNL", a precizat Orban.Referitor la programul de guvernare cu care premierul desemnat Florin Citu va veni in Parlament, Orban a aratat ca acesta va fi actualizat prin eliminarea chestiunilor care deja au fost rezolvate. "Nu pot exista modificari decat problemele pe care le-am rezolvat dintre problemele care erau introduse in programul de guvernare si pe care le-am prezentat", a explicat Orban.Intrebat daca viitorul guvern va fi unul monocolor sau vor fi cooptate si alte partide, precum USR, el a raspuns: "Am vazut ca au propus si premier. Degeaba atunci cand se da batalia esti plecat in vacanta si vrei sa participi la sarbatorirea victoriei. Sigur ca ne dorim sa continuam parteneriatul cu formatiunile politice din Opozitie, in conditiile pe care le-am stabilit prin acordurile politice pe care le-am semnat si noi suntem consecventi acestei atitudini".Orban a dat asigurari ca va fi alaturi de premierul desemnat in toate discutiile ulterioare, pentru a incerca sa formeze o majoritate. "Vom purta toate discutiile necesare pentru a construi aceasta majoritate", a explicat Orban.