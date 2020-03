Sedinta Parlamentului de investire a Guvernului Citu va fi joi

Ziare.

Liderul USR, Dan Barna, afirma, saptamana trecuta, ca "votul pe Guvern este prevazut joi dupa-amiaza", respectiv pe 12 martie, pentru ca s-ar astepta decizia Curtii Constitutionale privind ordonanta referitoare la anticipate In 28 februarie, premierul desemnat Florin Citu a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare. Singura modificare in componenta Guvernului Citu fata de cel anterior, al lui Ludovic Orban, este propunerea lui Lucian Heius pentru portofoliul Finantelor.Ministrii propusi au fost audiati saptamana trecuta in comisiile parlamentare de specialitate, noua dintre ei primind aviz pozitiv , ceilalti sapte fiind avizati negativ de deputati si senatori. Avizul comisiilor este consultativ.Au primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare Nicolae Ciuca (Aparare), Costel Alexe (Mediu), Adrian Oros (Agricultura si Dezvoltare Rurala), Lucian Bode (Transporturi), Ionut Stroe (Tineret si Sport), Bogdan Aurescu (Afaceri Externe), Marcel Bolos (Fonduri Europene), Virgil Popescu (Economie) si Marcel Vela (Afaceri Interne).In schimb, au fost avizati negativ in comisii Lucian Heius - propus sa preia portofoliul Finantelor Publice in locul lui Florin Citu, desemnat prim-ministru, Catalin Predoiu (Justitie), Ion Stefan (Lucrari Publice), Bogdan Gheorghiu (Cultura), Victor Costache (Sanatate), Monica Anisie (Educatie), Violeta Alexandru (Munca si Protectie Sociala).Conform prevederilor regulamentare, programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret, cu bile.