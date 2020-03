Ultima zi de audieri a ministrilor din Cabinetul Citu. Iata programul

Ziare.

De la ora 10:00 este programata audierea ministrului propus la Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, actualul ministru interimar. De fiecare data, Aurescu a fost avizat pozitiv de catre comisiile reunite.De la ora 11:00 este programata audierea lui Marcel Bolos, propus la Ministerul Fondurilor Europene. La ultimele audieri, cand a fost propus pentru a face parte din Guvernul Orban II, Bolos a fost avizat negativ de catre parlamentari.De la ora 12:00 va fi audiat Virgil Popescu, propus pentru Ministerul Economiei, iar de la ora 13:00 este programata audierea lui Marcel Vela, propus la Ministerul de Interne.La ultimele audieri, Virgil Popescu a fost avizat pozitiv, in timp ce Vela a primit aviz negativ din partea comisiei.Majoritatea ministrilor propusi pentru Guvernul Citu, audiati pana in prezent, au fost avizati negativ.Joi este ultima zi a audierior, iar la inceputul saptamanii viitoare ar trebui sa fie stabilita data pentru votul de investire a Guvernului Citu.PSD a anuntat ca va participa la sedinta, dar va vota impotriva Cabinetului Citu PNL nu a anuntat oficial care va fi strategia parlamentarilor , daca vor vota sau nu investirea propriului guvern.Conform Regulamentului sedintelor comune ale celor doua Camere, Birourile Permanente stabilesc data sedintei comune, la cel mult 15 zile de la primirea programului si listei Guvernului, luand totodata masuri pentru convocarea deputatilor si senatorilor. Data primirii programului si a listei Guvernului este in acest caz 28 februarie.Luni, echipa de negocieri a PNL formata din Citu, liderii de grup, presedintele partidului si vicepresedintii a inceput negocierile pentru asigurarea unei majoritati in Parlament Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Articolul 89 din Constitutie prevede ca dupa consultarea presedintilor celor doua Camere si a liderilor grupurilor parlamentare, Presedintele Romaniei poate sa dizolve Parlamentul, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura.