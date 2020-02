USR se plange ca nu a fost consultat pentru Guvern: Era firesc sa avem oameni competenti in locul ministrilor care au performat sub asteptari

Ziare.

"Ne-am fi asteptat ca premierul desemnat sa discute mai intai cu partidele si abia ulterior, in functie de rezultatul consultarilor, sa formeze o coalitie care sa dea ministrii si un program de guvernare. Nu a facut-o", scris Dan Barna pe Facebook. Liderul USR a adaugat ca, daca aceste discutii ar fi existat, i-ar fi spus lui Citu ca era firesc "sa avem oameni competenti in locul ministrilor care au performat sub asteptari si se regasesc in continuare pe aceasta lista. I-am mai fi zis ca nu trebuie sa se mai repete niciodata situatii in care Guvernul adopta noaptea zeci de ordonante de urgenta a caror urgenta nu poate fi justificata. I-am fi spus ca alegerile in 2 tururi trebuie sa fie primul punct al programului de guvernare".Dan Barna mentioneaza ca aceste consultari care vor avea loc saptamana viitoare, dupa depunerea listei ministrilor si a programului de guvernare, "nu sunt decat un exercitiu formal. Decizia unui guvern monocolor a fost luata deja de PNL"."Vom merge la discutii pentru a-i aminti premierului ca PNL are inca restante de indeplinit - masuri in favoarea romanilor - din acordul politic semnat cu USR la instalarea Cabinetului Orban.USR a dat intotdeauna dovada de bunacredinta si va continua sa o faca. Asta nu inseamna ca uitam vreo secunda ca datoria noastra e catre oamenii care ne-au trimis in Parlament.Si oamenii cer reforme, coerenta si buna guvernare", a incheiat Dan Barna.Intr-o postare numita "Blaturile intai. Tara, pe urma", Catalin Drula arata pe Facebook ca formatiunea sa a mers cu buna credinta la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis incercand sa gaseasca o cale de iesire din criza politica."Din pacate, ne-a fost clar rapid ca presedintele si PNL sunt mai degraba preocupati de combinatii politice pentru maximizarea sanselor electorale, decat de rezolvarea crizei", a notat Drula.El a adaugat ca a sperat ca dupa desemnarea lui Citu va exista "o dorinta reala de a construi o majoritate care sa includa USR. Ne-am exprimat disponibilitatea si dorinta de a participa deplin la o guvernare bazata pe aceasta majoritate"."Ne-am lamurit rapid prin atitudinea PNL si a dlui. Citu care nu au avut pana acest moment niciun fel de consultari cu USR. In mod sigur, nu poti construi telepatic o formula de guvernare si o majoritate.Nu poti avea consultari DUPA ce faci lista Guvernului si programul de guvernare. Decat daca le faci de forma si daca aroganta iti e mod de lucru.Din pacate, atitudinea PNL si PSD este orientata strict catre castigul electoral din vara. Tara, criza politica si potentiala criza de sanatate sunt pe planul doi. Pe locul unu, sunt aceleasi blaturi de care romanii sunt satui pana peste cap", a incheiat Drula.A.G.