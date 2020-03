USR tot nu stie daca va vota Guvernul Citu - cum explica Dan Barna

Ziare.

"Depinde foarte mult de decizia Curtii Constitutionale, pe care o asteptam joi dimineata, pentru ca in functie de acea decizie vom vedea daca sunt posibile alegerile anticipate sau nu.Noi nu excludem nici un vot pentru investirea Guvernului Citu, vom vedea care e si pozitia celorlalte partide si a PNL, care pana la acel moment, probabil, va avea o pozitie clara daca sustine sau nu acest guvern. Din punctul nostru de vedere, miza stabilitatii este una foarte importanta, mai ales in perspectiva unei posibile crize pe sanatate", a afirmat Dan Barna, prezent sambata la evenimentul de lansare a candidatul Aliantei USR-PLUS la Primaria Chiajna.Acesta a adaugat ca USR va astepta decizia CCR si apoi va vedea daca se intra sau nu intr-o logica a anticipatelor."In momentul de fata asteptam joi o decizie a Curtii Constitutionale, asteptam apoi un vot asupra guvernului Citu care vine in fata Parlamentului, in functie de rezultatul acelui vot vom putea discuta daca intram intr-o logica de anticipate sau intram intr-o logica de stabilitate si de a avea guvern investit", a conchis Barna.