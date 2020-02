Cine este Florin Citu, propus pentru functia de premier

Ziare.

Florin-Vasile Citu s-a nascut la 1 aprilie 1972, conform site-ului www.senat.ro.A absolvit Grinnell College din SUA (1996), un masterat in economie in cadrul Iowa State University (2002), iar din 2002 este doctorand al Iowa State University, potrivit alegeriparlamentare2016.ro.A fost economist in cadrul Bancii Nationale a Noii Zeelande (2001-2003) si in cadrul Bancii Europene de Investitii (2003-2005).In cadrul ING Bank, a lucrat ca economist sef (2006-2007) si sef al departamentului piete financiare (2007-2011), pentru ca ulterior sa fie consultant si analist economic.A fost ales senator in circumscriptia electorala nr. 42 Bucuresti, cu prilejul alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016. A fost membru al Comisiei pentru munca, familie si protectie sociala (22-26 decembrie 2016), vicepresedinte in Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital (22 decembrie 2016 - 31 ianuarie 2018), membru (27 decembrie 2016 - 23 septembrie 2018) si presedinte (1 februarie 2018-16 septembrie 2018) al Comisiei economice, industrii si servicii, potrivit senat.ro.Este membru in Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital (din 1 februarie 2018) si al Comisiei pentru afaceri europene (24 septembrie 2018).De asemenea, este membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Georgia (din 26 aprilie 2017) si membru si vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Australia (din 26 aprilie 2017).La 4 noiembrie 2019, a devenit ministru al Finantelor Publice in Cabinetul condus de Ludovic Orban, demis prin motiune de cenzura la 5 februarie 2020.