Citu dezvaluie ca PSD a condus tara ca Al Capone, dupa doua bugete: Luam in calcul formularea unei plangeri penale

Citu a sustinut ca social-democratii au guvernat ca Al Capone, ca au lasat "parjol" in urma lor si ca partenerii externi n-au stiut nicio clipa despre situatia financiara reala delicata in care se gaseste tara noastra.Inca de marti, 12 noiembrie, Citu a anuntat, pe retelele de socializare, ca guvernarea PSD a incasat mai putini bani decat estimase , in primele 9 luni ale anului. Mai exact, potrivit ministrului de Finante, in loc de 249 de miliarde de lei, guvernul PSD a incasat doar 228 de miliarde de lei. Iar asta inseamna "deja o gaura de 21 de miliarde de lei", a transmis Florin Citu, marti.Sunt probleme la colectarea taxelor si impozitelor, la returnarea de TVA, la plata concediilor medicale si la multe alte capitole ale economiei, a sustinut ministrul PNL. In perioada imediat urmatoare, Citu se va concentra pe pregatirea unei rectificari bugetare pentru finele lunii noiembrie si pe intocmirea unui buget sustenabil pentru anul 2020.Citu sustine, de asemenea, ca ia in calcul formularea unei plangeri penale la Parchet impotriva PSD pentru dezastrul creat de social-democrati in economia tarii.- Asa cum am anuntat, vom vorbi despre situatia reala din economie. Nu doar de la Finante. Am avut o saptamana in care am studiat datele reale. Si am vorbit si cu Comisia Europeana si cu financiarii internationali.- Romania a fost condusa in ultimii 3 ani dupapentru afacerile sale. Ramane sa vedem ce vom face cu acest jaf.- Stiti ca PSD a spus ca la fiecare masura promovata va curge lapte si miere. Dar nu a fost asa. Dimpotriva, au fost afectate fundamentele economiei.- Cam- Bugetul national a fost schimbat (de catre guvernarea PSD - n.red.) dupa plac si transformat intr-un instrument de partid. Instrumentul folosit erau- Partenerii straini nu stiau cum stau lucrurile, in Romania. Cand au aflat, m-au compatimit si in al doilea rand s-au speriat. Dar s-au bucurat ca la Bucuresti exista un partener onest.- Revolutia fiscala a avut efecte dezastruoase. Jumatate dintre companii nu au transferat contributiile pentru ca ordonanta e inca in Parlament.. Si asta doar la 10 luni. Iar 'Olguta guraliva' n-a spus nimic despre asta.. Vom mai vorbi despre asta.- S-a mai vorbit si despre nereturnarea TVA. Cand am ajuns,. In prima zi, am returnat cam 1 miliard de lei. Vom returna tot pana la finele anului.- La 10 luni,. Estimam ca pana la finele anului se va ajunge la o gaura de 4 miliarde de lei. Ironic, am inteles ca presedintele CNAS e in concediu, s-a imbolnavit.: pe primele 9 luni, incasarile trebuiau sa fie 249 mld de lei. Sunt doar la 228 de miliarde de lei. 21 de miliarde e deficit. Gaura. Cum vreti sa-i spuneti. 11 miliarde reprezinta bani necolectati din economie. Va trebui sa discut cu ANAF.- Cealalta jumatate vine din fonduri europene. Niciodata n-a fost intentia PSD sa ia acei bani.- La 10 luni,- Urmeaza rectificrea, e prioritara. Lucram in paralel la bugetul pentru 2020.- Ce a lasat PSD in urma ne incurca in luarea unor masuri in interesul romanilor. Ne intarzie. Dar o parte dintre solutiile noastre vor fi in bugetul anului viitor.- Pe termen scurt, vrem sa tinem cursul stabil.. Dar vom plati facturile din PNDL. Nu e vina companiilor private ca. Cine a lucrat bine va primi banii.- Efectele restructurarii aparatului bugetar se vor simti abia de la anul, nu acum, pe termen scurt.- Nu voi arunca povara unei guvernari dezastruoase pe umerii cetatenilor. Vom incerca sa ii facem pe ei sa plateasca. Luam in calcul formularea unei plangeri penale. A fost subminare a economiei nationale.- Nu ma gandesc sa ne imprumutam de la FMI. Ma gandesc, in schimb, sa imbunatatim relatia cu institutiile financiar-bancare. A fost dezastroasa si nu e in regula.- De cand am preluat guvernarea, am imprumutat la cea mai mica dobanda a euro din istorie. E un program de imprumut. Nu stiu suma exacta. Se imprumuta in fiecare zi.- Sunt informat cu privire la ce se intampla la Romatsa, care are niste popriri intr-o speta cu fratii Micula. Se va rezolva.- Sunt informat cu privire la deficitul de finantare curenta, dar nu va pot spune acum.- O sa-i cer doamnei presedinte ANAF o situatie cu planul pe care il are de indeplinit si voi lua o decizie (daca o schimba sau nu din functie - n.red.).- Creditele de angajament sunt nocive pentru economia noastra. Vreau un buget gandit pe proiecte majore, multianuale, cu mai putine credite de angajament.- Sunt informat cu privire la situatia zecilor de primarii care nu au bani de incalzire. Vom vedea cum putem rezolva situatia, la rectificarea bugetara.- Vom abroga OUG 114, dar nu in totalitate. Sunt elemente care nu se pot abroga. Nu ne vom atinge de salariul minim in constructii, spre exemplu. S-a dat, asta e! Toata legislatia in vigoare va fi respectata pentru bugetul din 2020.