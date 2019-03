Citu (PNL), catre Dancila: Vi s-a cerut sa amanati votul ECOFIN pentru lista neagra a paradisurilor fiscale?

Interviu

El intreaba pe pagina sa de Facebook daca Guvernul Romaniei submineaza securitatea si stabilitatea Uniunii Europene."Submineaza Guvernul Romaniei securitatea si stabilitatea UE?Pe 18 octombrie 2018, Viorica Dancila a fost in vizita Emiratele Arabe Unite Pe 4 noiembrie 2018, Viorica Dancila a fost in vizita Oman Ieri, la Bruxelles, in cadrul intalnirii ECOFIN, s-a votat lista NEAGRA a paradisurilor fiscale prin care, pe langa optimizare fiscala, spalare de bani, se finanteaza si activitati teroriste. Un dosar care a fost pregatit de ani buni si acum este la final.Pe lista au fost introduse Oman si EAU.Romania prin ministrul de Finante Teodorovici a facut lobby sa se amane votul pe aceasta lista . O atitudine care a fost imediat taxata de ceilalti ministri din ECOFIN, care nu inteleg de ce ar sustine Romania interesele acestor tari.Romania a fost umilita si a ramas izolata in sedina ECOFIN, singurul vot in favoarea paradisurilor fiscale si a tot ce inseamna acestea", a scris pe reteaua sociala senatorul liberal.In plus, Citu ii solicita premierului Viorica Dancila sa raspunda la doua intrebari."Doamna prim-ministru Viorica Dancila va somez sa raspundeti public:1. In cadrul vizitelor dumneavoastra in EAU si Oman vi s-a cerut si dumneavoastra ati promis ca in mandatul Romaniei sa amanati votul ECOFIN pentru lista neagra a paradisurilor fiscale?2. Ministrul Finantelor Publice al Romaniei a avut mandat din partea dumneavoastra de a cere amanarea votului asupra listei negre a paradisurilor fiscale prin care se finanteaza si activitati teroriste?Dati mai departe! #RomaniiTrebuieSaStieP.S. In aceeasi perioada, Eugen Teodorovici avea o escala la Moscova, in drum spre Cuba. Si Rusia, si Cuba sunt doua tari recunoscute international ca folosesc paradisturile fiscale pentru a-si finanta activitatile de propaganda si nu numai", a mai notat Citu.Precizam ca publicatia Politico a scris ca ministrii de Finante din Uniunea Europeana au adoptat, marti, lista neagra actualizata pentru paradisurile fiscale din afara blocului comunitar, chiar daca Romania a incercat sa amane votul.A.D.