Florin Citu: Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps

"Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps", afirma senatorul liberal.El arata, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca in 2015, necesarul de finantare era de 60 miliarde lei impartit astfel: 10 miliarde deficitul bugetar si restul de 50 de miliarde administrarea datoriei publice, iar in 2018, necesarul de finantare de 78 miliarde lei este impartit astfel: 28 miliarde lei deficitul bugetar si restul de 50 de miliarde lei administrarea datoriei publice.Florin Citu mai spune ca, fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps."Ce ne spune aceasta structura? In doar 3 ani, incepand cu 2016, statul si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente. Mai clar.. Dar si mai rau, ticalosia lui Dragnea consta in faptul ca se imprumuta cu dobanda din ce in ce mai mare pentru a plati salarii si pensii astazi. Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta. Intr-un an de zile, Liviu Dragnea a adus economia Romaniei la mana finantatorilor straini. Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps", adauga Florin Citu.