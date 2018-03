Florin Georgescu (BNR) pledeaza pentru impozitarea progresiva a veniturilor: Atentie, nu a salariilor! Ca marile averi nu s-au facut din salarii

Ziare.

"Cu totii stiti, mediul privat de acolo, ca exista instrument, dar va feriti dintr-o autocenzura ideologica, asa e parerea mea, va rog sa ma scuzati daca gresesc, sa pronuntati termenul: impozitarea veniturilor globale in mod progresiv. Acesta este stabilizator automat, e redistributie, e crestere incluziva, toate tarile dezvoltate la care facem referire in grafice au asa ceva.Dar trebuie, dupa parerea mea, sa avem dupa 30 de ani o situatie de tranzitie, de transformari profunde economico-sociale, o situatie clara a modului de distributie a veniturilor si a averii in societate, sa asezam impozite pe proprietate, care, iata, sunt benefice din punct de vedere al ciclului economic, pe de o parte, impozite pe venit, de asemenea, fara sa fie descurajata munca.Dar nu puteti sa omiteti, vorbind despre finantele publice ale unei tari, acest instrument modern, care este introdus la anii 1900 in toate tarile dezvoltate si l-au tinut pana acum, fata de noi, care l-am introdus in 2000 si am renuntat in 2005", a afirmat Florin Georgescu.Potrivit acestuia, atunci cand se discuta despre politicile pro-ciclice sunt vazute numai cresterea salariului minim si reducerea TVA, insa politici pro-ciclice sunt si reducerea CAS pentru angajator sau reducerea impozitului pe dividende."Impozitarea globala a veniturilor, cred ca e clar pentru toata lumea, in orice tara civilizata exista. Dar, atentie! 'Globala' inseamna toate formele de venit, pentru ca s-ar putea ca politicienii nostri sa inteleaga global ca impozitam progresiv salariile, ceea ce nu cred ca ar fi bine deloc, in timp ce alte forme de venit, dividende, PFA-uri, mici intreprinderi, drepturi de autor, chirii, tot felul de lucruri de felul acesta sa ramana in afara impozitarii.Ceea ce ar fi complet gresit. Deci, sa fim seriosi! Stiu, distributia veniturilor in Romania este inegala. Coeficientul gini arata o inegalitate mare a veniturilor, dar, daca ne uitam in detaliu, o sa vedem ca inegalitatea nu vine numai din salarii, ci vine din alte forme de venit.", a sustinut, la randul sau, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Popescu.