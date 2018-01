Florin Iordache a fost internat de urgenta si va fi operat

Ziare.

Medicii de la Spitalul Floreasca au decis sa il opereze, informeaza RealitateaTv.Potrivit sursei citate, deputatului i s-au facut analize in urma carora medicii au descoperit ca are calculi (cunoscuti sub denumirea populara de pietre) la colecist.Interventia chirurgicala ar urma sa fie realizata de Mircea Beuran, medic primar chirurgie generala.Colecistul este un organ in forma de punga, situat sub ficat cu care comunica prin intermediul canalului cistic. Prin acest canal, bila, numita popular si fiere, secretata permanent de ficat ajunge in colecist unde este stocata, pentru a fi eliminata cu ocazia meselor, ajutand astfel la digestia si absorbtia unor alimente - in special grasimi.Colecistului este, in general, provocat de excese alimentare sau alcool, iar in cazurile mai grave poate fi vorba de prezenta unor calculi biliari (pietre la colecist).Simptomele cele mai frecvente ale acestei afectiuni sunt durerile abdominale, sub forma de crize de intensitate diferita, insotite de greata si varsaturi.