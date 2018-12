Iordache, alergat de un protestatar la petrecerea PSD (Video)

Ziare.

Florin Iordache a fost alergat de unul dintre protestatari, Marian Ceausescu, care i-a transmis sa "aveti pofta, sa va stea mancarea in gat" la petrecere.La petrecere a venit si Catalin Radulescu, care in momentul in care l-a vazut pe Marian Ceausescu a spus ironic "colegul meu de Revolutie", dar cand protestatarul i-a spus acelasi lucru, deputatul s-a enervat si a intrebat "Asa vorbesti cu un medic?".Petrecerea a avut loc la Clubul Floreasca din nordul Bucurestiului.Marian Ceausescu este unul dintre cei sase protestatari care pe 17 noiembrie au vandalizat poarta garajului lui Florin Iordache, lipind mai multe afise cu diferite mesaje obscene si care au fost amendati cu cate 300 de lei.Protestatarii au spus atunci ca a fost o reactie la semnele obscene pe care Florin Iordache le-a aratat Opozitiei in plenul Parlamentului.A.G.