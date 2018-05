Iordache: Dupa decizia CCR de azi sunt trei cuvinte "Codruta go home"

Ziare.

"Deci dupa decizia de astazi sunt trei cuvinte: << Codruta go home >> . Normal ca asteptam motivarea si in urma motivarii, din ce am vazut si eu, presedintele este obligat sa o revoce. Tocmai aceasta este ideea, ca procurorii sunt, potrivit Constitutiei, in acea coordonare la Ministerul Justitiei, Ministerul Justitiei a facut acea constatare si de aici mai departe e un aviz consultativ de la sectia de procurori si presedintele trebuie sa semneze decretul", a afirmat miercuri presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache.Intrebat de MEDIAFAX daca poate fi vorba despre o actiune de suspendare din functie a presedintelui, in cazul in care Klaus Iohannis refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi , Iordache a raspuns: "Nu. Presedintele respecta deciziile Curtii Constitionale".Curtea Constitutionala arata, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit, cu majoritate de voturi, existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi."Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Presedintelui Romaniei, prim-ministrului Guvernului Romaniei si Ministrului Justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", se arata in comunicatul CCR.