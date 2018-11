Iordache va depune plangere impotriva protestatarilor care i-au vandalizat garajul

Ziare.

"Am consultat un avocat si zilele acestea voi depune, fara problema. Avocatul lucreaza si nu stiu daca azi sau la inceputul saptamanii viitoare se depune", a declarat deputatul PSD Florin Iordache, intrebat daca a depus o plangere impotriva protestatarilor care au lipit mesaje obscene pe poarta casei.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Ilfov, Ciprian Romanescu, Iordache poate depune plangere in termen de 90 de zile. "Politistii din Ilfov urmaresc in continuare evolutia evenimentelor. Mentionam ca punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunea de 'distrugere' se face in termen de 90 de zile numai la plangerea prealabila a partii vatamate", arata sursa citata.Un numar de sase protestatari, intre care Malin Bot si Marian Ceausescu, care au vandalizat pe 17 noiembrie poarta garajului lui Florin Iordache, lipind mai multe afise cu diferite mesaje obscene , au fost amendati deja cu cate 300 de lei.Protestatarii au lipit mai multe afise cu mesaje obscene acestea fiind, sustin ei intr-un video realizat la fata locului, reactie la semnele obscene pe care Florin Iordache le-a aratat Opozitiei in plenul Parlamentului "El ne-a aratat, noi vrem sa ii aratam mai multe", au spus acestia.Protestul a avut loc dupa ce, in sedinta de plen din 14 noiembrie a Camerei Deputatilor, Iordache le-a aratat unor parlamentari degetele mijlocii in timp ce cobora de la pupitru.