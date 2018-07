Comisia Iordache a terminat modificarea Codului Penal: S-a votat varianta PSD pentru abuzul in serviciu. Opozitia sustine ca are loc o amnistie mascata (Video)

componenta comisiei speciale care lucreaza la modificarea Codului Penal.

LIVE

Cu 15 voturi pentru, 7 impotriva si fara abtineri

Supun votului amendamentul aflat la pozitia 8 (PSD) ", anunta Florin Iordache. Cu 12 voturi pentru, 7 impotriva si 1 abtinere, solutia PSD pentru abuzul in serviciu este adoptata

Se va fura prin intermediari

Prin aceasta propunere, practic, dvs operati o adevarata amnistie

Grupul PSD a formulat un amendament pe care l-am depus la stafful tehnic

Propunerea facuta in aceasta dimineata de Ministerul Justitiei

31 de formulari la art. 297

OUG 13

emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative

pronuntarea sau dispunerea solutiilor sau masurilor de catre organele judiciare in cauzele cu care acestea sunt investite

marturia depusa in cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de efectuare a unor expertize in cauze judiciare

mai rea decat OUG 13

propunerea Ministerului Justitiei

Interviu

Aproape un an de dezbateri sterile

Ziare.

com

Ministerul Justitiei si-a anuntat punctul de vedere abia azi dimineata, iar PSD l-a preluat partial, anuntand acest lucru in ultimul moment, chiar inainte de vot.Propunerea finala a PSD, enuntata de Eugen Nicolicea si votata de majoritatea comisiei, dezincrimineaza partial abuzul in serviciu, scade limitele pedepselor, scade termenele de prescriptie si elimina pedeapsa complementara de interzicere a dreptului de a ocupa o functie publica pentru cel care a comis infractiunea. Mai mult, fapta nu se considera infractiune decat daca a fost savarsita in timpul programului, adica functionarul se afla "in exercitiul atributiilor de serviciu".De asemenea, s-a votat, printre altele, pentru abrogarea infractiunii de neglijenta in serviciu, la propunerea PSD-ALDE., proiectul de lege 238/2018 a fost adoptat, urmand sa fie trimis in plen. Sedinta a fost declarata inchisa.Proiectul figureaza pe ordinea de zi de marti a plenului, prima camera sesizata.vrea modificarea art.74, referitor la gestiunea frauduloasa, inselaciune etc. si care a fost declarat neconstitutional de CCR. In urma dezbaterilor, amendamentul a fost pus pe lista celor respinse. Propune abrogarea art 13 din legea 78/2000. Stelian Ion ii reaminteste ca legea respectiva nu face obiectul dezbaterilor de azi.Cu toate acestea amendamentul este adoptat."Noi vorbeam de Codul Penal, nu de alte legi", spune Stelian Ion."Titlul legii nu l-am adoptat inca", a replicat Florin Iordache.- Sunt votate mai multe amendamente propuse de Ioan Cupsa (PNL).cere rediscutarea art. 157 si propune un amendament care reglementeaza termenele de prescriptie. "A fost lasat pe dinafara termenul in cazul in care se aplica pedeapsa inchisorii intre 5 si 10 ani", spune ea, cerand introducerea termenului de"Aceasta modificare este chiar mai nociva decat cea de dinainte, pentru ca pentru astfel de infractiuni potrivit normei votate la sedinta trecuta termenul de prescriptie era de 8 ani, acum e mai mic cu doi ani", spune Stelian Ion.Amendamentul propus de Steluta Cataniciu a fost adoptat.cu privire la efectele pe care le va avea modificarea Codului Penal.- Secretarul de stat Mariana Mot revine in sala si aduce argumente in favoarea modificarii la articolul privind confiscarea extinsa.- Se revine la amendamente deja adoptate, printre care si un amendament referitor la, propus de Marton Arpad. "Avem nevoie de probe certe", prevede amendamentul respectiv.Secretarul de stat care l-a reprezentat pe Tudorel Toader la sedinta a plecat inainte de reluarea dezbaterii pe art. 112."Unde este secretarul de stat sa isi sustina amendamentele?", intreaba Stelian Ion.- S-a ajuns la articolul prin care e. PSD anunta ca sustine amendamentul CSM, Stelian Ion spune ca exista riscul ca grupuri care ad-hoc care dau o spargere sa nu mai fie considerate GIO.Ioan Cupsa critica faptul ca amendamentul prevede ca un GIO trebuie sa existe "pentru o perioada". "Ce inseamna asta?", intreaba el.Cupsa cere explicatii: "Ar fi bine sa ne spuneti aceste lucruri pentru cei care urmeaza sa le aplice ulterior"."Ar fi culmea", raspunde Iordache.Supus imediat la vot, amendamentul trece cu 15 voturi pentru.- Rand pe rand pica si alte amendamente ale Opozitiei. S-a ajuns la art. 334.Sunt adoptate si unele amendamente initiate de PNL.- S-a ajuns la articolul care se refera la, pentru care PSD vrea abrogarea.Intrebat de Iulia Scantei daca propunerea are la baza studii statistice, Florin Iordache a negat. "Nu, doamna! (...) Noi am considerat ca neglijenta in serviciu trebuie abrogata", a replicat Iordache.Robert Cazanciuc (PSD), fost ministru al Justitiei, spune ca s-a uitat pe statistici si a vazut ca cele "circa 70 de infractiuni nu pot justifica mentinerea intr-un Cod Penal al Romaniei"."Nu trebuie sa sanctionam cu orice pret (...) Sa sanctionam cu raspundere penala pe cineva care nu e adecvat postului mi se pare prea mult", spune Cazanciuc.- "PSD incurajeaza infractiunile in functii publice", acuza Stelian Ion.Se continua votul pe amendamente.- Revine Florin Iordache la conducerea comisiei. Amendamentele sustinute de PNL, USR si PMP pica rand pe rand. Sunt respinse si amendamentele depuse de Catalin Radulescu si Eugen Neata de la PSD."Acum amendamentul dl Nicolicea"."Cred ca e amendamentul PSD, dar puteti sa-mi treceti si numele acolo, ca eu m-am batut pentru el", a spus Nicolicea, precizand inca o data ca a preluat din textul "de la Ministerul Justitiei".Nicolicea refuza sa introduca si pedeapsa complementara."Mentineti coruptii in administratia centrala si locala", spune Iulia Scantei."Daca i-a permis dl judecator", reactioneaza Nicolicea."Ati lucrat la MJ, ati lucrat la coduri.?", o intreaba el pe Scantei.Ioan Cupsa il contrazice, sustinand ca se reduce prescriptia si ca, care sa pice in acord cu art. 66.preia conducerea sedintei, desi nu a fost nominalizat oficial de Florin Iordache, care a plecat de la sedinta, si supune la vot amendamentele. Este intrebat daca nu trebuie asteptat si Florin Iordache, ca sa poata vota. "Il inlocuiesc, m-a insarcinat", spune Marton Arpad.Amendamente ale PNL si USR pica la vot.respinge criticile aduse de Opozitie, citand din art. 67 din Codul penal. "Minciuna sau necunoastere?", intreaba el.Stelian Ion il contrazice, dand diferite exemple de primari care ar putea scapa desi comit abuz in serviciu.Marton Arpad incearca sa intervina, disputele se intetesc."Daca dvs dirijati, putem face un cor", glumeste Ioan Cupsa, incercand sa detensioneze situatia.Nicusor Dan sustine ca modificarea. "Care e politica statului roman?", intreaba el.ii cere presedintelui de sedinta sa intervina cand se profereaza injurii."Aceasta infractiune se savarseste de obicei prin interpusi. Un primar care atribuie in mod nelegal firmei nepotului comite abuz in serviciu, acel contract poate sa aiba un cuantum de milioane de euro si dvs ii puneti la adapost pe toti alesii locali si rezolvati problemele existente", subliniaza el.intreaba: "De ce ati introdus conditia ca fapta sa fie savarsita in scopul de a obtine un folos patrimonial? E complet nefericit sa adaugi asa ceva la abuzul in serviciu, schimbati cu totul sensul infractiunii"."Pur si simplu dezincriminati abuzul in serviciu, fara nicio rusine, in Parlamentul Romaniei. De ce de la 2-7 ati redus la 2-5? De ce ati renuntat la pedeapsa complementara, de indepartare din functie? Sper sa aveti decenta de a raspunde", a continuat Cupsa.Nu ii raspunde nimeni.il intreaba pe Nicolicea de ce a scos categoria tertilor din text, care e explicatia?"V-am explicat. Intrebati colegii. Am explicat o data inainte de a pleca dvs, probabil ca erati la buda. Si de ce trebuie sa va explic, daca tot nu intelegeti?", a replicat iritat Nicolicea."Legiferati furtul in Romania, la buda sau oriunde altundeva", a spus Catalin Predoiu, criticand nivelul "abject" la care s-a coborat dialogul.. Sa nu ne prostim, nimeni nu va lua pentru el, va lua prin X si Y de la Partid", a declarat fostul ministru al Justitiei."Cati bani ai luat matale pentru textul cu mita? Ati luat bani ca sa scapati parnaiasii!", a acuzat Nicolicea."Ceea ce faceti aici este o adevarata hotie. Vi s-a pus o intrebare simpla, puteti sa raspundeti la ea fara sa jigniti?", a replicat Predoiu."Io-te cine face morala!", a continuat Nicolicea."Nici pe strada, in cele mai abjecte mahalale nu se vorbeste ca aici. Va rog sa ne spuneti care este motivul pentru care s-au scos tertii", a cerut Predoiu, fara sa obtina raspunsul dorit.- Sedinta comisiei Iordache se reia.Stelian Ion spune ca putem invoca legislatii europene, asa cum au facut colegii de la PSD, preluand cuvant cu cuvant ce scrie acolo, doar cand vom avea si functionari publici ca in acele tari.- Ludovic Orban anunta casi o scrisoare catre CCR pentru a amana dezbaterea sesizarii de neconstitutionalitate pe Codul de procedura penala tot pana atunci."Potrivit informatiilor noastre, Comisia de la Venetia se va reuni in plen la inceputul lunii septembrie", a precizat liderul PNL.- Sedinta se suspenda pentru o jumatate de ora pentru ca incepe sedinta de plen a Camerei Deputatilor.: "".Fostul ministru al Justitiei cere pauza pentru ca deputatii sa poata participa la sedinta de plen, care incepe in cateva minute. Si Alina Gorghiu cere suspendarea lucrarilor ca sa se poata merge la plen.Iordache suspenda sedinta o jumatate de ora, "cat sa deschidem sedinta de plen".subliniaza ca nu au fost epuizate argumentele. "", spune el, precizand ca si baronii locali, de exemplu din Constanta, vor scapa de pedeapsa, desi au comis abuzuri in serviciu cu prejudicii uriase."Aceasta varianta este mai rea decat OUG 13. Aceea a fost o gluma, aceasta este o bataie de joc la adresa statului de drept si a democratiei romanesti", adauga el.. Eliminand tertii (matusile, verii primari, nepotii de frati etc) si statistica cu privire la impact, majoritatea dosarelor instrumentate in prezent pe art. 297 au ca beneficiari tertii. Primul efect va fi incetarea dosarelor"."Al doilea argument este ca ati modificat limitele de pedepse, efectul direct este ca ati dorit sa, le-ati redus intre 3-5 ani", subliniaza Scantei."Faptele comise pana in 2012 s-au prescris si dosarele vor fi inchise", mai spune Iulia Scantei. (este si cazul dosarului in care a fost condamnat recent Liviu Dragnea, n.red.)., dar ii doriti in continuare in functii", mai spune senatorul PNL.- Florin Iordache spune ca varianta PSD este afisata pe ecran in acest moment. "E formulat pe ecran", spune deputatul PSD, cand PNL ii solicita sa isi asume punctul de vedere oficial."La noi e libertate, nu cenzura, ca la dvs. E amendamentul Oanei Florea, afisat, si", spune Iordache.Eugen Nicolicea precizeaza ca PSD sustine o reformulare la MJ, prezentata de el anterior.Iordache mentioneaza art. 301, senatorul Darca ii spune ca se refera la o alta fapta.argumenteaza cu exemple propunerea partidului sau. El critica faptul ca se coboara pragul de sanctionare a infractiunii la afinii de gradul II.- Secretarul de stat explica de ce a propus MJ punctul de vedere anuntat azi, facand referire la diverse statistici."Dvs veti analiza si veti hotari, asa cum este in democratie", incheie secretarul de stat.- Florin Iordache anunta ca PSD are aceasta propunere desi il invita pe Eugen Nicolicea sa faca propria propunere.Nicolicea: "MJ a propus un prag si tot dl ministru a vorbit despre vatamarea intereselor, constatata definitiv de un organ competent. Intrucat nu a precizat care este, nu putem fi de acord".. Am preluat ceea ce consideram noi ca este foarte bun de la MJ,", anunta Nicolicea.: "".spune ca vorbeste in nume personal si subliniaza ca Olanda nu are infractiunea de abuz in serviciu, iar Estonia l-a dezincriminat. "Parerea mea este sa luam acest model si. Dar daca insistati, ar trebui sa tinem cont ca Austria are prag de 40.000 de euro", mentioneaza aceasta, printre altele.- Senatorulcere sa nu se faca din Comisia de la Venetia "a patra camera" a Parlamentului. "Nici eu nu sunt de acord cu textul Guvernului", spune el, dar nici cu pozitia PNL."Noi legiferam, sa vedem care sunt toate amendamentele si cu responsabilitate sa il votam pe cel mai bun", spune Moga.- Ioan Cupsa sustine ca propunerea MJ dezincrimineaza, in realitate, abuzul in serviciu.", spune Iordache.Stelian Ion cere respect si propune mai mult timp, "macar o ora" pentru analizarea solutiei PSD."Sunt de acord, dar trebuie sa ascultam mai intai textul. Colegii mei nu reusesc sa ia cuvantul, din cauza dvs, desi suntem mai multi", spune Iordache nervos, plangandu-se ca nu e lasat sa mearga mai departe."Textul e stabilit in birourile de alaturi", spune Catalin Predoiu.- Iordache neaga ca PSD si-ar asuma punctul de vedere al MJ si subliniaza ca partidul sau are in vedere 2 variante, urmand sa isi anunte decizia ulterior.Marton Arpad prezinta punctul de vedere al UDMR. "Noi nu mai propunem prag", anunta deputatul UDMR.cere stabilirea unei proceduri si punerea pe masa a tuturor variantelor de lucru, pentru dezbateri in cunostinta de cauza."Si nu mai spuneti ca exista un punct de vedere al Comisiei de la Venetia pe abuzul in serviciu. NU EXISTA! Exista un raport din 2013 cu privire la relatia dintre raspunderea politica si raspunderea penala a Guvernului, or, noi vorbim despre abuzul in serviciu in cazul persoanelor care exercita functii publice. Sa terminam cu povestea cu Comisia de la Venetia care deja s-a pronuntat. Sa asteptam pana se pronunta, nu e un capat de tara", cere Gorghiu.Iordache ii raspunde ca deja s-a votat astazi impotriva asteptarii unui punct de vedere al Comisiei de la Venetia si trece mai departe.- Stelian Ion subliniaza, printre altele, ca infractiunea de abuz in serviciu nu se refera doar la raspunderea ministrilor, ci a tuturor functionarilor publici. Florin Iordache anunta ca va prezenta mai tarziu", anunta Florin Iordache.- S-a ajuns la abuzul in serviciu. "Sunt", anunta Florin Iordache, invitand la sustinerea si dezbaterea amendamentelor.Ioan Cupsa sustine pozitia PNL, care nu propune prag, iar Stelian Ion pe cea a USR, care cere ca prag salariul minim pe economie.In paralel, televiziunile de stiri transmit imagini live cu- Art. 292 alin 2, o propunere a CSM, a fost preluata de PSD-ALDE. "Cine este pentru? A fost adoptat", a anuntat Florin Iordache, fara niciun fel de dezbatere.- Un senator USR reclama faptul ca fata de tabelul cu amendamente transmis grupului vineri in vederea dezbaterii de azi au aparut "20 de puncte in plus, care nu ne-au fost comunicate"."Colegul Cupsa a depus o serie de amendamente, am convenit sa revenim la ele", a explicat Iordache.- Dezbaterile au ajuns laSe propune un amendament conform caruia "mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, daracesteia"."O astfel de prevedere va face ca, pe viitor, multe fapte de luare si dare de mita sa nu fie descoperite niciodata", comenteaza Stelian Ion, facand referire la un amendament.PNL si USR cere eliminarea amendamentului, la propunerea Forumului Judecatorilor. "Cine este pentru? 6 voturi pentru. Insuficient!", anunta Florin Iordache. Amendamentul PSD-ALDE este votat de PSD-ALDE-UDMR.- Desi este in concediu,, relateaza agentiile de stiri. Stelian Ion critica din nou absenta ministrului de la dezbaterile pe Codul Penal.- Art. 277 privind compromitea intereselor justitiei a fost modificat la propunerea lui Marton Arpad astfel incat- "Ne indreptam spre dictatura, cum adica sa nu mai spui de adversarul tau ca a comis o infractiune?! Vorbim despre un drept fundamental, la libera exprimare!", reclama Stelian Ion, referindu-se la un amendament propus de Marton Arpad."N-are dreptul sa vorbeasca de cum persoana respectiva ar fi fost condamnata, atatat tot. Pana cand nu a fost condamanta nu puteti sa va exprimati ca a fost condamnata", a subliniat Marton Arpad.Propunerea lui Marton Arpad trece cu votul majoritatii, cei 6 reprezentanti ai Opozitiei se opun, dar numarul voturilor lor e insuficient.Amendamentul depus de deputatul UDMR: "care inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare definitive se refera la o persoana suspectata sau acuzata ca si cum acesta ar fi fost condamnata se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Daca declaratia se face in numele unei autoritati publice pedeapsa se mareste cu o treime".- A fost dezincriminata partial si infractiunea de, acuzatie pentru care a fost achitat in prima instanta Calin Popescu Tariceanu.- Pana in acest moment s-au adoptat deja doua prevederi din" si "Nu constituie infractiunea de favorizare a faptuitorului:".- Dezbaterile continua si cu celelalte amendamente depuse. Opozitia isi argumenteaza pozitiile, alesii Puterii doar voteaza amendamentele pe care le doresc, fara niciun fel de argumentare.Chiar si unele propuneri ale CSM au fost adoptate fara dezbateri.- Oana Florea (PSD) vrea inceperea dezbaterilor. Se incepe cu discutarea art. 257, referitor la ultraj, la care s-a ramas joi.Stelian Ion cere explicatii de ce se majoreaza pedepsele pentru cei care ameninta verbal jandarmii, militarii, politistii. "Care este ratiunea?", spune acesta, facand trimitere la protestele de strada.Iulia Scantei subliniaza ca se limiteaza optiunea judecatorului de a putea aplica amenzi. "", intreaba senatorul PNL.", spune Nicolicea."Dvs ati redus pedepsele pentru cei care vatama interesele cetatenilor. Ce e mai grav?", replica Scantei.Stelian Ion vrea sa propuna un amendament. "Nu se poate, n-aveti motivarea", ii spune ironic Nicolicea."O fac acum", raspunde Ion. "O face si doamna secretar de stat", raspunde Nicolicea.Amendamentele PSD trec fara probleme, prin vot. Amendamentele Opozitiei sunt respinse rand pe rand, cu 3-4 voturi pentru.?!", intreaba Ioan Cupsa (PNL), specialist in drept penal.- Secretarul de stat din MJ: "Mie ca om nu mi se pare normal ca toate aceste critici sa fie adresate in lipsa dl ministru, existand alte proceduri parlamentare, in cadrul carora va poate raspunde personal"."Am sistat discutiile pe procedura!", spune Iordache.Alina Gorghiu cere sa i se permita secretarului de stat sa vorbeasca. "Dl Toader sa vina sa spuna ce pozitie are", spune ea, cerand o pauza de o ora.", spune Iordache.sustine ca este o "dezinformare si o enormitate". "Comisia de la Venetia se va ocupa de cele 3 legi ale justitiei", spune el, desi Opozitia il contrazice."Comisia de la Venetia si-a spus deja punctul de vedere in legatura cu abuzul in serviciu, o sa va citez cand ajungem la acel articol", sustine Arpad, desi Opozitia contesta.- Stelian Ion cere sistarea dezbaterilor in asteptarea unui raspuns din partea, sesizata de Opozitie.Se supune la vot, sunt doar 6 voturi pentru, asa ca propunerea a fost respinsa.- Eugen Nicolicea spune nu va vota propunerea MJ. "Pe mine nu m-a convins si voi vota impotriva", spune el.sicritica faptul ca MJ nu si-a argumentat propunerea. Iulia Scantei reaminteste ca Tudorel Toader este si profesor la o catedra de drept penal, asa ca modificarea articolului era bine sa fie sustinuta de o minima motivare si sustinere din partea altor profesori universitari.vrea sa inceapa dezbaterile si il critica pe Stelian Ion ca se ocupa de probleme personale."Faceti pe postasul, pe DJ-ul, pe reporter si cameraman, numai pe deputatul NU", spune Nicolicea."Dar nu fac pe ticalosul, asta e esential!", replica Stelian Ion."Pai esti!", acuza Eugen Nicolicea.subliniaza ca ministrul Tudorel Toader trebuia sa fie prezent macar din cand in cand la sedintele comisiei, pentru ca e vorba de luarea unor decizii."Ceea ce se intampla e spalarea pe maini de acest proiect. Saptamana trecuta dl ministru a spus ca sunt textele comisiei, dansul nu doreste sa isi asume responzabilitatea. A trimite azi un text fara argumentare, fara prezenta ministrului, mi se pare faptul ca nu respecta nici macar parlamentarii Puterii, nu numai ai Opozitie. De aceea dl Stelian Ion a trebuit sa se duca la minister, pentru ca nu vine ministrul aici", subliniaza Catalin Predoiu., care prezinta punctul de vedere al lui Tudorel Toader, ii multumeste lui Stelian Ion pentru vizita facuta vineri, dar se justifica, spunand ca nu a fost anuntata inainte, de aceea nu l-a putut primi. "Am fi putut sta de vorba institutional, la o cafea", spune secretarul de stat, care sustine ca acuzatiile lui Stelian Ion sunt "tendentioase", pentru ca vineri se lucra in minister.In legatura cu abuzul in serviciu, secretarul de stat spune ca "motivatia exista", dar e si va ramane la minister.Stelian Ion ii reaminteste ca a anuntat inca de joi ca vineri va fi prezent la minister pentru a cere propunerea ministrului. ". Traim intr-o tara anormala", spune deputatul USR.cere reluarea unor amendamente referitoare la cersetorie, discutate joi. Iordache accepta.- Incepe sedinta de la art. 257.reclama faptul ca MJ a trimis textul cu 10 minute inainte de sedinta.. Aceasta este o colaborare loiala intre institutii? In ce baza a venit cu textul asta? Daca ai savarsit infractiunea pentru un prieten al tau si l-ai imbogatit cu milioane de euro, e in regula? La televizor ne-a spus doar ca redefineste pragul, nu si infractiunea. E o bataie de joc!", spune Stelian Ion.- Desi era progamata pentru ora 10:30, sedinta nu a inceput inca.", scrie pe Facebook Stelian Ion.confirma ca propunerea MJ a fost adusa la cunostinta membrilor comisiei cu 10 minute inainte de sedinta si sustine ca e, care a scos sute de mii de romani in strada.- Ministerul Justitiei a inregistrat azi, 2 iulie, propunerea privind abuzul in serviciu la Camera Deputatilor, conform, in conditiile in care Tudorel Toader sustinea ca ea a fost inaintata de mai mult timp.Ministerul propune, intr-adevar, salariul minim ca prag pentru abuzul in serviciu, dar in definitia infractiunii vrea sa ramana doar obtinerea unui folos patrimonial "". In Dosarul "Bombonica" beneficiarul a fost PSD Teleorman."Fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, care refuza sa indeplineasca un act sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern, in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva, mai mare decat echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei personane fizice sau juridice, vatamare constatata in mod definitiv prin act al organului competent, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 5 ani sau cu amenda", este- Deputatul, vicepresedinte al comisiei speciale, afirma ca propunerea ministrului Justitiei, ca pragul la abuzul in serviciu sa fie salariul minim brut pe economie, este "justa", dar nu are o fundamentare."E foarte important sa vedem care sunt argumentele care au stat la baza acestei alegeri. Pe de alta parte, nu ne-a spus ministrul Justitiei daca este singura modificare pe care vrea s-o aduca acestui text care incrimineaza abuzul in serviciu, pentru ca e posibil sa doreasca introducerea unui prag si in acelasi timp sa faca si alte modificari in ce priveste conditiile pentru angajarea raspunderii penale pentru abuz in serviciu.Spre exemplu,Deci trebuie sa fim foarte atenti sa nu fie o varianta mult mai rea decat cea pe care ne-am imaginat-o de la bun inceput, cu un prag mare", a declarat Stelian Ion la RFI Romania.Desi redefinirea abuzului in serviciu este in dezbatere publica de aproape un an, pana astazi nici PSD, nici ALDE si nici Ministerul Justitiei nu si-au asumat in scris o pozitie clara cu privire la pragul de la care infractiunea se pedepseste, iar Parlamentul a fost convocat in sesiune extraordinara pentru luarea unei decizii.Deputatul PSD Eugen Neata a propus 200.000 de lei, in timp ce Catalin Radulescu (PSD) vrea ca pragul sa fie de 200.000 de euro. Ministrul Justitiei nu a facut nicio propunere oficiala in scris, ba mai mult Tudorel Toader (sustinut de ALDE) a plecat in concediu toata saptamana. Duminica seara, ministrul a declarat la un post de televiziune ca el sustine ca pragul sa fie salariul minim brut pe economie. Urmeaza ca un secretar de stat sa anunte oficial, luni, chiar in ziua sedintei, ce punct de vedere sustine Ministerul Justitiei si, conform procedurii, un membru al comisiei sa si-l asume, altfel nu are nicio valoare.Prejudiciul stabilit in Dosarul "Bombonica", in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta, este de 108.000 lei.Chiar daca votul hotarator va fi cel al plenului, prima batalie se da in Comisia Iordache, unde actuala Putere are o majoritate confortabila. Dintre cei, 14 sunt de la PSD (11), ALDE (1) si UDMR (2) . Opozitia nu are decat 7 membri: 5 de la PNL si 2 de la USR. Din comisie mai fac parte 1 senator neafiliat, fost PMP - Dorin Valeriu Badulescu si 1 deputat de la minoritati - Vasile Daniel (Partida Romilor).