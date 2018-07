"Ambasada Germaniei la Bucuresti informeaza ca abuzul in serviciu se pedepseste cu ani grei de inchisoare in Germania

Ziare.

"In Germania, urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar si din codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste pana la masuri disciplinare si chiar", este informarea postata joi pe pagina de Facebook a ambasadei.Precizarea vine in contextul in care Comisia Iordache, care a dezincriminat aproape in totalitate abuzul in serviciu in Romania, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precum si premierul Viorica Dancila au declarat recent ca in majoritatea statelor europene, inclusiv in Germania, aceasta infractiune nu este pedepsita de lege.Cele mai recente declaratii in acest sens sunt ale premierului Dancila, care sustine ca le-a explicat oficialilor de la Bruxelles, Jean-Claude Junker si Frans Timmermans, ca doar in 7 tari UE mai este incriminat abuzul in serviciu, deci Romania a facut un lucru bun cand aproape ca l-a scos din Codul Penal.Iata ca in Germania, motorul economic si politic al Europei, lucrurile nu stau chiar asa, dupa cum informeaza reprezentantii Guvernului Merkel la Bucuresti.V.D.