Azi se voteaza prezumtia de nevinovatie din Codul de procedura penala. Iordache: Pentru noi e prioritate

Saptamana trecuta, Comisia speciale pentru legile Justitiei condusa de Florin Iordache a finalizat lecturarea initiativa legislativa de modificare a Codului de procedura penala, proiect care va primi votul in sedinta de joi a forului de specialitate si ulterior cel al Senatului, in calitate de prima camera sesizata."Pentru noi e prioritate pentru ca in cadrul acestui proiect de lege este si acea directiva care vizeaza prezumtia de nevinovatie. Au venit foarte multe amendamente, in principal de la CSM, care au fost insusite si asteptam de la CSM pana saptamana viitoare si corelarile care vizeaza eliminarea Camerei preliminare si textele subsecvente" a declarat deputatul PSD Florin Iordache, la finalul sedintei de joia trecuta a Comisiei speciale.Florin Iordache nu a exclus convocarea unei sesiuni extraordinare pentru ca Parlamentul sa poata adopta proiectele privind modificarea Codurilor."Nu stim ce face presedintele. Sesiunea extraordinara poate fi daca presedintele trimite la reexaminare. De aceea ne-am si luat marja de doua saptamani, daca presedintele trimite la reexaminare vreuna din cele trei legi care vizeaza codurile. Noi ne-am luat acea marja de doua saptamani astfel incat daca presedintele, in cele 10 zile, doreste sa trimita la reexaminare, Parlamentul sa fie in activitate incat sa putem reexamina cele trei legi. Mai ales Codul de procedura penala care vizeaza prezumtia de nevinovatie este o prioritate pentru a nu accesa acea clauza si procedura de infringement", a completat social-democratul.Comisia Europeana (CE) a declansat procedura de infringemente impotriva Romaniei din cauza netranspunerii in legislatia nationala a Directivei UE privind prezumtia de nevinovatie, care trebuia sa fie implementata pana in luna aprilie a acestui an.Oficialii Comisiei Europene au explicat insa ca actiunea de infringement a vizat 11 tari si nu va intra in contradictie cu obiective legitime, precum combaterea coruptiei."O noua directiva UE (adoptata in februarie 2016) a intrat in vigoare in aprilie 2018, aceasta armonizand garantii specifice in Europa pentru a asigura prezumtia de nevinovatie a oricarei persoane acuzate ori suspectate de o infractiune de catre politie ori de autoritatile judiciare.Este o procedura standard a Comisiei Europene sa lanseze proceduri de sanctionare (de infringement) impotriva statelor membre care nu comunica transpunerea masurilor prevazute intr-o directiva a Uniunii Europene (in legislatia nationala -n.red.) pana la termenul stabilit (in acest caz - aprilie 2018) . In cazul de fata, sunt vizate 11 state membre, inclusiv Romania", se arata in raspunsul Comisiei Europene."Tinand cont de cadrul larg in care discutiile se deruleaza in prezent, Comisia Europeana reaminteste ca transpunerea acestei directive (in legislatia nationala -n.red.) nu va intra in contradictie cu obiective legitime, precum combaterea criminalitatii organizate sau a coruptiei", se mai arata in raspunsul purtatorului de cuvant al CE.