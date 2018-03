Comisia Iordache a redefinit eroarea judiciara. Inspectia Judiciara va avea rol decisiv pentru a stabili vinovatia magistratilor

Noua varianta a erorii

Definitia erorii judiciare a fost unul dintre motivele pentru care legea a fost retrimisa in Parlament de CCR. "Definirea erorii judiciare trebuie sa fie clara, precisa si previzibila (...) si sa stabileasca justul raport care trebuie sa existe intre o eroare judiciara si o greseala de judecata", au motivat judecatorii Curtii Constitutionale, la sfarsitul lunii februarie.Varianta declarata neconstitutionala: "."In opinia judecatorilor constitutionali, care au respins aceasta definitie, eroarea judiciara aduce in discutie caracterul defectuos al functionarii justitiei, in definirea ei trebuind sa se tina cont, pe langa intensitatea abaterii, de dezlegarea unei situatii litigioase contrar realitatii faptice sau juridice si de neregularitatea in privinta desfasurarii procedurii, ambele elemente fiind legate de ideea de vatamare a drepturilor si libertatilor fundamentale.) ", a motivat CCR.Cum arata varianta adoptata de Comisia condusa de deputatul PSD, Florin Iordache, potrivit News.ro "Exista eroare judiciara atunci cand judecatorul sau procurorul, in exercitarea functiei:a) a incalcat norme de drept material si procesual, fapt ce a condus la incalcarea drepturilor absolute ale persoanei;b) prin incalcarea in mod vadit, incontestabil a normelor de drept material sau procesual, a solutionat o situatie litigioasa contrar realitatii faptice sau juridice ori a produs neregularitate in modul de desfasurare a procedurilor judiciare, iar aceasta nu a fost remediata in caile de atac sau in procedurile prevazute de lege, producand in acest mod o vatamare grava a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei".O alta noutate introdusa de Comisia Iordache este rolul Inspectiei Judiciare, care va verifica daca magistratul a actionat cu rea-credinta sau grava neglijenta in cazul erorilor judiciare.In baza unui raport realizat de IJ, Ministerul Finantelor se poate indrepta impotriva magistratului cu actiune in regres si sa-l oblige sa plateasca daunele.Prejudiciile cauzate de erorile judiciare sunt achitate de statul roman si in prezent, modificarile legislative vizeaza modul in care statul se poate intoarce in regres impotriva magistratilor implicati in solutionarea proceselor.O alta discutie a vizat care este perioada in care statul se poate indrepta impotriva magistratului cu actiune in regres. Potrivit celei mai recente modificari, acest termen este de 6 luni de la data primirii raportului Inspectiei Judiciare, iar in varianta declarata neconstitutionala era un 1 an de la data comunicarii judecatoresti.Articolul 96 din legea nr. 303/2004 se modifica si va avea urmatorul cuprins:(1) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare;(2) Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care, chiar daca nu mai sunt in functie, si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta, conform definitiei acestora de la art. 991;(3) Exista eroare judiciara atunci cand judecatorul sau procurorul, in exercitarea functiei:a) a incalcat norme de drept material si procesual, fapt ce a condus la incalcarea drepturilor absolute ale persoanei;b) prin incalcarea in mod vadit, incontestabil a normelor de drept material sau procesual, a solutionat o situatie litigioasa contrar realitatii faptice sau juridice ori a produs neregularitate in modul de desfasurare a procedurilor judiciare, iar aceasta nu a fost remediata in caile de atac sau in procedurile prevazute de lege, producand in acest mod o vatamare grava a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei.(4) Dispozitiile alin. (3) se completeaza in materie penala cu cele stabilite de Codul de Procedura Penala, iar in materie civila cu cele stabilite de Codul Civil si Codul de Procedura Civila.(5) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice. Competenta solutionarii actiunii civile revine tribunalului in a carui circumscriptie domiciliaza reclamantul.(6) Plata de catre stat a sumelor datorate cu titlu de despagubire se efectueaza in termen de maxim un an de la data comunicarii hotararii judecatoresti definitive.(7) In termen de 2 luni de la comunicarea hotararii definitive pronuntate in actiunea prevazuta de alin. (6), Ministerul Finantelor Publice va sesiza Inspectia Judiciara pentru a verifica daca eroarea judiciara a fost cauzata de judecator sau procuror ca urmare a exercitarii functiei cu rea credinta sau grava neglijenta, potrivit procedurii prevazute de art. 741 din Legea 317/2004.(8) Statul, prin Ministerul Finantelor Publice, va exercita actiunea in regres impotriva judecatorului sau procurorului daca, in urma raportului Inspectiei Judiciare prevazut la alin. (7), rezulta ca eroarea judiciara a fost cauzata ca urmare a exercitarii de judecator sau procuror a functiei cu rea credinta sau grava neglijenta. Termenul de exercitare al actiunii in regres este de 6 luni de la data comunicarii raportului Inspectiei Judiciare.(9) Competenta de solutionare a actiunii in regres revine, in prima instanta, sectiei civile a curtii de apel de la domiciliul paratului. In cazul in care judecatorul sau procurorul impotriva caruia se exercita actiunea in regres isi exercita atributiile in cadrul acestei curti sau la parchetul de pe langa aceasta, actiunea in regres va fi solutionata de o curte de apel invecinata, la alegerea reclamantului.(10) Impotriva hotararii pronuntate potrivit alin. (9) se poate exercita calea de atac a recursului la sectia corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.(11) Consiliul Superior al Magistraturii va stabili, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, conditii, termene si proceduri pentru asigurarea profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor. Asigurarea va fi acoperita integral de catre judecator sau procuror, iar lipsa acesteia nu poate sa intarzie, sa diminueze sau sa inlature raspunderea civila a judecatorului sau procurorului pentru eroarea judiciara cauzata de exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta".Cum arata articolul 96, in formula declarata neconstitutionala.(1) Statul raspunde patrimonial pentruprejudiciile cauzate prin erorile judiciare.(2) Eroarea judiciara atrage raspunderea judecatorilor si procurorilor doar in ipoteza in care si-au exercitat functia cu rea credinta sau grava neglijenta(3) Exista eroare judiciara atunci cand, in infaptuirea actului de justitie se determina o desfasurare gresita a unei proceduri judiciare si prin aceasta se produce o vatamare a drepturilor ori intereselor legimite ale unei persoane.(4) Exista rea credinta atunci cand jduecatorul sau procurorul in exercitarea functiei, cu stiinta, prin incalcarea Conventiei pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale prevazute de Constitutia Romaniei ori a normelor de drept material sau procesual a determinat o eroare judiciara.(5) Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul in exercitarea functiei din culpa nesocoteste normele de drept material ori procesual, determinand o eroare judiciara.(6) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.(7) Pentru repararea prejudiciului produs printr-o eroare judiciara persoana vatamata se paote indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii, la tribunalul in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau sediul dupa caz. Plata de catre stat a sumelor datoroate cu titlu de despagubire se efectueaza in termen de maxim 1 an de la data comunicarii horatarii judecatoresti definitive.(8) Dupa ce prejudiciul cauzat de o eroare judiciara a fost acoperit de stat, Ministerul Finantelor Publice se intoarce in mod obligatoriu pe cale judiciara impotriva jduecatorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciara. Competenta de judecata, in prima instanta, revine Curtii de Apel Bucuresti, dispozitiile Codului de procedura civila fiind pe deplin aplicabile.(9) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune al statului prevazut la alin 8 este de un an, de la data cand a fost achitat integral prejudiciul.(10) CSM poate stabili conditii, termene si proceduri pentru asigurarea profesionala obligatorie a judecatorului si procurorilor. Asigurarea obligatoriu nu poate sa intarzie, sa diminueze sau sa inlature raspunderea pentru eroarea judiciara determinata de rea-credinta sau grava neglijenta. "Asa arata in prezent articilul 96 din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.(1) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.(2) Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.(3) Cazurile in care persoana vatamata are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procese penale sunt stabilite deCodul de procedura penala.(4) Dreptul persoanei vatamate la repararea prejudiciilormateriale cauzate prin erorile judiciare savarsite in alteprocese decat cele penale nu se va putea exercita decatin cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, ajudecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.(5) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoanacare, in cursul procesului, a contribuit in orice mod lasavarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.(7) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiulhotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroareajudiciara cauzatoare de prejudicii.(8) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune in toate cazurile prevazute de prezentul articol este de un an.