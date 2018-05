Comisia Iordache incepe amputarea Codului Penal. Pozitia CSM fata de principalele modificari

Anuntul lui Olaru

Ce a decis CSM

CSM: Nu dezincriminati neglijenta in serviciu!

Paragraful care dezincrimineaza spaga

Situatia denuntatorului care a dat spaga

Cumpararea de influenta

Confiscarea si prescrierea

Definitia functionarului public, in vizor

Anuntul CSM

Ziare.

com

Multe dintre propunerile facute de parlamentari la Codul Penal sunt controversate si au iscat reactii din partea societatii civile sau a asociatilor de magistrati. Pe masa membrilor comisiei speciale a ajuns si punctul de vedere al CSM. Potrivit acestuia, magistratii nu si-au insusit cele mai importante modificari aduse Codului Penal.Membrii CSM care fac parte din Comisia nr. 1 - Legislatie si cooperare interinstitutionala - au avut trei intalniri in care au analizat propunerile de modificare a Codului Penal: pe 4 mai, 7 mai si 8 mai.Ei au analizat atat proiectul de lege, cat si observatiile si propunerile trimise de instantele si parchetele din tara.In actele transmise la CSM de Comisia Iordache nu se arata in ce fel urmeaza sa fie modificata infractiunea de abuz in serviciu, in contextul in care mai multi lideri PSD au declarat ca aceasta urmeaza sa primeasca o noua definitie sau un prag valoric pentru incriminarea infractiunii.Pe 8 mai, vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codrut Olaru, a declarat, in cadrul unui eveniment organizat de DNA, ca CSM nu isi insuseste modificarile textelor de lege privind traficul si cumpararea de influenta, precum si neglijenta in serviciu. "S-au solicitat puncte de vedere de la toate instantele judecatoresti, de la toate unitatile de parchet din tara, inclusiv de la PICCJ, structurile specializate, DNA si DIICOT. M-as referi la cele care vizeaza modificarea unor infractiuni ce au sau pot avea o legatura directa cu activitatea dumneavoastra (DNA- n.red.), trafic de influenta, cumparare de influenta si neglijenta in serviciu", a explicat Olaru.Practic, CSM nu si-a insusit modificarile facute in cazul mai multor infractiuni, cele cunoscute sunt: traficul de infuenta, cumpararea de influenta, darea de mita, favorizarea faptuitorului, marturia mincinoasa.De asemenea, nu au fost insusite modificarile care privesc institutia denuntatorului si a functionarului public, situatia consecintelor deosebit de grave ale unor infractiuni, confiscarea extinsa, termenele de prescriptie a infractiunilor sau abrogarea neglijentei in serviciu.Pe de alta parte, membrii CSM au fost de acord cu o parte dintre modificarile propuse, cum ar fi cele privind executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, concursul de infractiuni, conditiile liberarii conditionate, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante sau prelevarea ilegala de tesuturi sau organe.Nu in toate cazurile, membrii CSM au ajuns la un consens. Astfel, in cazul infractiunii de negljenta in serviciu, s-au format doua opinii.Este vorba de articolul 298: "In opinia majoritara, nu a fost insusita propunerea de abrogare, apreciindu-se ca se justifica mentinerea acestei incriminari. Opinia minoritara a fost in sensul abrogarii infractiunii de neglijenta in serviciu, nefiind justificata mentinerea acestei incriminari.In cazul traficului de influenta, membrii CSM au decis in unanimitate ca aceasta definitie sa nu fie schimbata. Practic, Comisia Iordache voia sa introduca un paragraf, "", care ar fi schimbat radical definitia infractiunii. Practic ar duce la o dezincriminare a infractiunii."Conditionarea raspunderii penale de interventia efectiva pe langa functionarul public nu este justificata, intrucat valoarea ocrotita de lege este vatamata in mod egal si in aceasta situatie (increderea in serviciile publice prestate de institutia in care lucreaza functionarul respectiv) . Prin urmare, protectia penala trebuie sa vizeze si simpla pretindere a unei influente asupra functionarului", arata CSM.Nici modificarea infractiunii de dare de mita nu a fost insusita de CSM. Este vorba de introducerea unui alineat privind situatia celui care da spaga: "Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii acesteia."- "Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de 1 an de la data savarsirii acesteia."- "Daca mituitorul denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, ..., limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime."Aceeasi situatie este si in cazul infractiunii de cumparare de influenta. Comisia Iordache a propus introducerea alineatului: "Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii acesteia."CSM nu si-a insusit aceasta propunere. "S-a apreciat necesara instituirea unui termen de un an in care faptuitorul trebuie sa denunte fapta pentru a putea fi retinuta in favoarea sa cauza de nepedepsire, formularea denuntului cu depasirea acestui termen constituind circumstanta atenuanta legala", arata magistratii.In cele 40 de pagini, CSM a atras atentia asupra unor nuante din noile definitii si care au vizat unele subiecte sensibile. De exemplu, este cazul confiscarii extinse sau a confiscarii de la terti, unde au propus noi reglementari.De asemenea, nu a fost insusita propunerea de a scadea termenele de precriptie a unor infractiuni."Reducerea termenelor de prescriptie a raspunderii penale in cazul unor infractiuni nu se justifica avand in vedere faptul ca limitele speciale ale pedepselor in noul Cod Penal sunt mai reduse decat in reglementarea anterioara", arata CSM.Consiliul mai arata ca nu este de acord cu restrangerea sferei notiunii de functionar public, dupa ce Comisia Iordache a propus abrogarea unui alineat."De asemenea, este considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public", este paragraful abrogat.CSM arata ca aceasta definitie data functionarului public "."Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat, vineri, ca nu sustine propunerile vizand introducerea infractiunilor de rea-credinta si grava neglijenta in Codul Penal sau alte incriminari de natura sa aduca atingere independentei Justitiei.Reactia CSM vine dupa ce Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Piatra Neamt a decis ca, incepand de luni, sa protesteze, prin intreruperea programului de activitate intre orele 12:00 si 13:00, fata de propunerile de modificare a Codurilor Penale.Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, discuta saptamana aceasta modificarile la Codul Penal, urmand apoi sa discute pe cele la Codul de Procedura Civila.La comisie au fost depuse peste 100 de amendamente la proiectul de modificare a Codurilor Penale. Initiatorii sunt parlamentarii PSD, ALDE si UDMR.