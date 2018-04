Cum vrea sa schimbe PSD Codul Penal: Dispare neglijenta in serviciu, traficul de influenta e redefinit, se reduc termenele pentru liberarea conditionata

Traficul de influenta, modificat

Neglijenta in serviciu, abrogata

Liberarea conditionata se face mai usor

Prescriptia infractiunilor, modificata

Definitia functionarului public, restransa

Favorizarea faptuitorului, relaxata

Declaratiile publice, pedepsite

Mituitorul scapa daca face denunt in 6 luni

Acestea sunt o parte din modificarile pe care Comisia speciala parlamentara pentru legislatia in domeniul Justitiei, condusa de fostul ministru Florin Iordache, le vor lua in discutiePresedintele comisiei va veni la discutii cu trei noi proiecte legislative , care vor contine principiile sustinute de PSD, de modificare a Codului de Procedura Penala , a Codului Penal si a Codului de Procedura Civila Modificarile vizeaza si aplicarea legii penale de dezincriminare, iar deciziile Curtii Constitutionale sunt aplicabile in acest caz."Se asimileaza legii penale de dezincriminare si deciziile Curtii Constitutionale prin care se stabileste neconstitutionalitatea unor dispozitii din legile penale, prin care se considera constitutionale numai anumite variante de incriminare sau prin care se dezincrimineaza total sau partial, ca fiind contrare Constitutiei, fapte penale precum si deciziile care se refera la alt tip de norme penale decat cele de incriminare.Obligativitatea aplicarii deciziilor Curtii Constitutionale ca lege penala mai favorabila se refera atat la dispozitiv, cat si la considerentele acestora".Se redefineste infractiunea de trafic de influenta, apare o fraza: "promisiune urmata de interventia la acel functionar".La articolul 291, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: " (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta,indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani."Vechea definitie a articolului 291 era: "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani".Noul proiect prevede caEste vorba de articolul privind infractiunea de neglijenta in serviciu:"Incalcarea din culpa de catre un functionar public a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda."Se reduce termenul necesar pentru liberarea conditionata, de la 2/3 din pedeapsa la jumatate."Liberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca:a) cel condamnat a executat, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau ce putin doua treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani;b) cel condamnat se afla in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis;c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca;d) nu exista probe din care instanta sa aprecieze ca persoana condamnata nu s-ar fi indreptat si nu s-ar putea reintegra in societate".Codul Penal aflat in vigoare prevede:"Liberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca:a) cel condamnat a executat, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani;b) cel condamnat se afla in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis;c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca;d) instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate".Comisia condusa de Florin Iordache propune si modificarea termenelor de prescriptie.Modificarea afecteaza infractiunile care au pedepse intre 10 si 20 de ani, adica mai toate infractiunile in varianta agravanta.Una dintre infractiuni este abuzul in serviciu in varianta agravanta, potrivit unor specialisti in Drept.a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani;b) 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 20 de ani;c) 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani;d) 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda".In Codul Penal aflat in vigoare, termenele sunt stabilite astfel:"a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani;b) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani;c) 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;d) 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani;e) 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda".Deputatii propun, de asemenea, restragerea definitiei functionarului public in sensul legii penale.Aceasta prevedere ar urma sa fie abrogata: "De asemenea, este considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public".Proiectul de modificare a Codului Penal prevede ca emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative nu constituie infractiunea de ajutor dat faptuitorului, in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masurii privative de libertate.Prin proiectul legislativ de modificare, la art 269 se introduce unui nou alineat cu urmatorul cuprins: "Nu constituie infractiunea prevazuta la alin. (1) urmatoarele:a) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative;b) pronuntarea sau dispunerea solutiilor sau masurilor de catre organele judiciare in cauzele cu care acestea sunt investite,c) marturia depusa in cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de efectuare a unor expertize in cauze judiciare."De asemenea, proiectul stabileste ca "nu constituie infractiune refuzul de a face declaratii prin care persoana se autoincrimineaza, refuzul se declara in sensul solicitat de organele judiciare, modificarea si retractarea declaratiei care a fost data prin exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului si nici simpla divergenta de marturii in cadrul unui proces, daca nu exista probe directe din care sa rezulte caracterul mincinos si de rea-credinta, al acestora.""Declaratiile publice facute de autoritatile publice sau functionari publici prin care, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive de condamnare, o persoana este considerata vinovata se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani", prevede proiectul de modificare a Codului Penal.In forma actuala, Codul Penal prevede la art 290 alin 3: "Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta".Acesta va fi modificat si va avea urmatorul cuprins: "Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii acesteia."In cazul denuntatorului, termenul de 6 luni este introdus si in cazul infractiunii de cumparare de influenta.In acelasi timp, art 292 alin 2 care prevede ca "faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta" va fi modificat astfel: "Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii acesteia."