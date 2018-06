Florin Iordache, chemat pe 22 iunie la Comisia de la Venetia sa dea explicatii despre modificarile la Legile Justitiei

Sursa: Comisia de la Venetia

Sesizarea lui Iohannis

Discutiile au loc dupa ce presedintele Klaus Iohannis a sesizat forul european pe modificarile legislative.Intalnirea va avea loc pe 22 iunie, iar la ea vor mai participa reprezentanti ai Ministerului Justitiei si ai Administratiei Prezidentiale. De asemenea, delegatia Comisiei de la Venetia, care a fost in Romania in perioada 11-12 iunie, va prezenta un raport, apoi se va da un aviz preliminar.Potrivit agendei oficiale a Comisiei de la Venetia , Subcomisia asupra Justitiei va fi informata cu privire la acest punct in cadrul reuniunii sale din 21 iunie 2018.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a anuntat participarea pe site-ul Ministerului Justitiei , intre 21 si 23 iunie, la lucrarile Comisiei.Potrivit listei de participanti la eveniment, afisata pe site-ul Comisiei de la Venetia, din partea Romaniei vor fi prezenti Tudorel Toader si Bogdan Aurescu. Invitati la acest eveniment mai sunt: Florin Iordache, Simina Tanasescu - consilier prezidential, Marieta Safta - secretar de stat in MJ si un interpret.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, pe 2 mai, ca a decis sa trimita pachetul de legi ale justitiei la CCR si sa sesizeze Comisia de la Venetia. Apoi, dupa ce CCR se va exprima asupra chestiunilor semnalate in sesizarea lui, seful statului va face o noua analiza si va decide atunci daca se impune o reexaminare."Am decis sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea, fac apel la CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european", a spus Iohannis.