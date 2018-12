Florin Iordache vrea Codul de Procedura Penala adoptat, pana la Craciun

Ziare.

com

In sedinta de marti, Comisia speciala a modificat Codul de procedura penala, in urma deciziei CCR.Membrii forului legislativ au adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege, cu 10 voturi "pentru" si cinci "impotriva".Parlamentarii au decis eliminarea din Codul de Procedura Penala a sintagmei "probe si indicii temeinice" cu privire la conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale."Din punctul de vedere al majoritatii, am operat toate acele modificari pe care CCR le-a facut, fie ca discutam de eliminarea in cazul articolelor pe care le-am facut a textelor care au fost declarate neconstitutionale, fie ca discutam de o reformulare in cazul articolelor asupra carora CCR a stabilit ca trebuie puse in concordanta cu alte legi sau trebuiesc puse in concordanta cu alte decizii ale CCR.Una peste alta, acest raport al Cmisiei noastre va ajunge in plenul Senatului saptamana viitoare, iar peste doua saptamani va fi rediscutat in comisie pentru a primi votul final si in Camera Deputatilor", a declarat Florin Iordache, la finalul sedintei de marti a Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei.Intrebat ce se va intampla cu probele obtinute in timpul perchezitiilor, deputatul PSD a raspuns: "Tocmai am modificat si acel articol 171. Am demonstrat ca in timpul unei perchezitii se gasesc si alte probe fara indoiala pot fi folosite. am adus in discutie si alte articole care sunt. Cu totii ne dorim in niciun caz sa ingreunam ancheta Parchetului si ne-am dorit cu totii si putere si opozitie, ca au fost si amendamente de la opozitie acceptate, dar ne-am dorit cu totii niste prevederi mai clare astfkle incat sa nu mai fie oameni nevinovati in instanta pe niste prevederi neclare".Comisia speciala privind legile justitiei au avut marti pe ordinea de zi legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara ca urmare a cererii de rexaminare ca a Deciziei CCR nr. 633/2018.