In noul Cod Penal a fost amputata si infractiunea de trafic de influenta, desi nicio decizie CCR nu cere asa ceva

Proiectul de modificare a Codului Penal, adoptat luni in Comisia Iordache, a fost dezbatut si votat astazi in plenul Senatului, prima camera sesizata, urmand sa ajunga la vot in Camera Deputatilor, decizionala, cel mai probabil maine. Infractiunea de trafic de influenta ar urma sa fie definita ca:Potrivit art. 291 Cod Penal, in vigoare, traficul de influenta consta inAdoptarea acestor amendamente ar avea ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte care sunt in prezent sanctionate de legea penala si care aduc o atingere semnificativa valorilor sociale ocrotite de lege.Specialistii in Drept au explicat ca impunerea conditiei ca fapta sa fie savarsita in scopul obtinerii "unui folos material" restrange extrem de mult domeniul de aplicare a infractiunii.De exemplu, fapta de a trafica influenta pentru a obtine in schimb un loc eligibil pe lista de candidatura a unui partid, chiar daca promisiunea a fost urmata de interventie, nu va mai constitui infractiune.In plus, cerinta ca promisiunea sa fie urmata de interventie restrange si mai mult sfera potentiala de aplicare a infractiunii.Potrivit unor specialisti in Drept consultati de, adoptarea noii prevederi ar incalca Conventia ONU ratificata de Romania, care precizeaza ca influenta are ca scop "sa obtina de la o administratie sau autoritate publica a Statului Parte un avantaj necuvenit".Conform Conventiei, influenta traficata are ca obiect "luarea unei decizii" de catre functionarul public sau celelalte persoane care pot savarsi infractiunea de coruptie pasiva.