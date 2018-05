Iohannis retrimite Legile Justitiei la CCR. Iordache: E in campanie. Isi fidelizeaza un anumit electorat

Ziare.

"Am decis sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea, fac apel la CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european", a spus, miercuri, presedintele Iohannis.In replica, Iordache acuza ca seful statului se afla in campanie electorala si ca incearca sa isi fidelizeze un anumit electorat."Atata timp cat cele doua legi - 304 si 317 - au trecut deja prin filtrul CCR si CCR a spus 'da, sunt niste legi bune, sunt niste legi care sunt in concordanta cu deciziile Comisiei de la Venetia' si in consecinta au fost trimise spre promulgare presedintelui, presedintele nu face decat sa-si continue campania electorala.Vedem ca este intr-o disperata campanie electorala pentru octombrie 2019 si toate aceste eforturi pe care le face de la pupitrul prezidential nu face decat sa-si fidelizeze un anumit electorat", a sustinut Florin Iordache.De asemenea, el a apreciat ca nimeni nu poate stabili calendarul Curtii Constitutionale."Modul in care i-a zis (Curtii Constitutionale - n.red.) 'nu va grabiti'. Pai nu poate sa ceara nimeni, nici Parlamentul, nici presedintele, nici Guvernul sa stabileasca un calendar al CCR.Curtea Constitutionala in plenul sau stabileste si calendarul, si cand discuta, si de la cine solicita puncte de vedere", a subliniat fostul ministru.O reactie pe marginea acestui subiect a avut si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. El a spus ca era de asteptat ca Iohannis sa retrimita Legile Justitiei la Curtea Constitutionala , iar sesizarea Comisiei de la Venetia pare un demers menit sa incetineasca implementarea modificarilor aduse.Si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a raspuns, miercuri la amiaza, presedintelui Klaus Iohannis "Am citit afirmatia potrivit careia pe Legile Justitiei au fost trei decizii ale CCR. E firesc. Curtea se pronunta de fiecare data cand e sesizata. Fiecare lege e criticata si curtea se pronunta de cate ori este sesizata. Curtea a admis in total 22 de solutii legislative din totalul de trei legi cu sute de articole. Multe sunt de necorelare legislativa si nu pe fond.Am observat ca a exprimat preocupare pentru faptul ca prin Legile Justitiei au fost consacrate institutii noi. Sigur facea referire la acea sectie speciala pentru magistrati. Aici critica m-a surprins, pentru ca indirect critica decizia CCR care a consacrat constitutionalitatea respectivei solutii legislative", a spus Toader.