Iordache nu stie nimic despre proiectul de corelare a Codurilor anuntat de Tariceanu

Ziare.

com

Presedintele Comisiei speciale, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat ca in Parlament nu a ajuns proiectul de corelare a Codurilor Penale cu deciziile CCR, despre care Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca a fost adoptat la nivelul Ministerului Justitiei."Nu stiu. Foarte bine daca a fost adoptat (proiectul la nivelul Ministerului Justitiei-). Eu in Parlament nu stiu (sa fie proiectul -.). Din stiinta mea nu exista un astfel de proiect, trebuia eventual sa fie asumat si in Guvern. Probabil ca domnul Tariceanu a facut referire ca exista un proiect adoptat la nivelul Ministerului Justitiei.In acest moment, la Parlament, nu a sosit un astfel de proiect", a declarat presedintele Comisiei speciale privind Legile Justitiei, solicitat sa precizeze daca a ajuns in Parlament proiectul de lege de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, amintit de Calin Popescu Tariceanu, la intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Presedintele Senatului a precizat, intr-un comunicat remisdupa intrevederea pe care a avut-o cu Frans Timmermans, ca in plan legislativ, la nivelul Ministerului Justitiei, a fost finalizat si adoptat proiectul de lege de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.Frans Timmermans le-a spus clar membrilor Comisiei Iordache ca, daca nu respecta recomandarile Comisiei Europene, nu va ezita sa prelungeasca supravegherea tarii noastre, pentru ca MCV-ul nu are deadline si va fi mentinut oricat e nevoie, potrivit unei inregistrari obtinute de Ziare.com de la intalnirea tinuta in spatele usilor inchise, in Parlament