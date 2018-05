Iordache: O cincime din Codul Civil a fost modificata, e un castig. USR spune ca cetatenii sunt pusi in pericol

Ce se schimba

USR: Cetatenii sunt pusi in pericol

"Am finalizat dezbaterile la Codul de procedura civila. procedural, de aici inainte va merge la Senat in calitate de prima Camera. In functie de forma care va fi adoptata la Senat (...) va fi din nou sesizata Comisia noastra pentru a face un nou raport catre Camera Deputatilor care este camera decizionala. Sunt foarte multe articole noi introduse, statistic.Noi am initiat acest proiect de lege tinand cont numai de deciziile Curtii care vizau Codul de procedura civila, in jur de 18 articole, prin propunerile care au fost facute de catre CSM, asociatiile profesionale si ICCJ, Parchet general si ONG-uri s-a ajuns a se modifica in jur de 110 articole, ceea ce este foarte mult, practic, cam o cincime din codul actual de procedra civila a fost modificata, repet, la propunerile pe care le-au facut asociatiile profesional, CSM, Parchetul general.Semn este ca atunci cand a fost adoptat si acest Cod de procedura civila, iata ca in practica s-a demonstrat ca foarte multe articole sunt inaplicabile sau foarte multe articole vin sa incurce", a sustinut deputatul PSD, Florin Iordache.Acesta a adaugat ca una dintre modificari elimina obligatia ca cetatenii sa fie reprezentati de un avocat atunci cand fac recurs."Pentru simplul cetatean era acea chestiune care viza posibilitatea de a fi obligatoriu sau nu asistat de un avocat si cred ca este o chestiune foarte buna faptul ca acea chestiune a fost eliminata. Se preciza, printr-un amendament, ca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cetateanul care era nemultumit de o solutie anterioara, daca nu era reprezentat de un avocat, tot recursul pe care il facea nu era luat in calcul daca era semnat de el sau de un apropiat.O alta modificare este cea care vizeaza procedura de filtru, astfee incat un proces sa fie mai rapid si sa se desfasoare potrivit normelor de drept. O alta modificarea importanta este cea care vizeaza obligativitatea de a fi inregistrata depozitia si tot ceea ce spune un martor in timpul unui proces fara sa treaca prin filtrul judecatorului cum se facea pana acum. De fapt, judecatorul facea un rezumat la ce spunea martorul sau cel care trebuia sa depuna o depozitie. Sunt lucruri importante. Cred ca este un castig ca am reusit sa stam la aceeasi masa oamenii politici si practicienii dreptului", a explicat Iordache.De cealalta parte, deputatul USR, Ion Stelian, a criticat eliminarea unei prevederi din Codul de procedura civila care se refera la executarea silita."Exista cateva articole care mie mi-au trezit suspiciuni si care pun in dificultate cetateanul de rand. Sunt foarte multi oameni cu credite. Acesti oameni care se vad executati silit au posibilitatea atacarii titlului executoriu pe calea contestatiei la executare. Acum a fost eliminata aceasta posibilitate. Vor putea sa atace acele titluri executorii contractele bancare, in general pentru clauze abuzive doar pe cale separata. Vor trebui sa porneasca un proces separat si nu se va stii daca se va suspenda executarea silita. Deci mi se pare ca nu sunt foarte bine protejati", a afirmat Ion Stelian.Parlamentarul USR a mai precizat ca a fost introdus "pe sub usa" un amendament prin care a fost eliminata posibilitatea recursului in litigiile care au ca obiect protectia consumatorului si cele demarate in baza Legii darii in plata."S-a introdus pe sub usa, cum s-ar spune, un amendament fara nicio explicatie, desi am cerut in mod expres explicatii domnului Iordache, dar nu am primit niciun raspuns, cu privire la eliminarea caii de atac a recursului in procesele legate de protectia consumatorului si cele pornite in baza Legii darii in plata.Iarasi este vorba de chestiuni care tin de protectia cetatenilor de rand care au credite, care au probleme de genul acesta si mi-e teama sa nu existe anumite presiuni din acest mediu financiar cu privire la urgentarea procedurilor astfel incat sa se execute silit mai repede acesti debitori", a completat Ion Stelian.Proiectul de lege care aduce modificari Codului de procedura civila va intra la vot in plenul Senatului, prima camera sesizata, for decizional fiind Camera Deputatilor.